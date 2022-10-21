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南加2歲男童離奇死亡 父母接受命案調查

記者邵敏／洛杉磯即時報導
兩歲男童的死亡事件朝著兇殺案件方向調查，父母兩人都在接受訊問。（KTLA5）
兩歲男童的死亡事件朝著兇殺案件方向調查，父母兩人都在接受訊問。（KTLA5）

加州河濱縣（Riverside County）東谷地區（Eastvale）10月20日（周四）發生一起疑似兇殺案件，一名2歲男童離奇死亡，身上沒有任何受傷跡象，孩子的父母正在接受命案調查。

當局表示，案件發生在20日上午 8 時 45 分左右，一名男童在東谷地區紅木之路（Rosewood Way） 6000號街區被發現身亡，死亡原因初步判斷是窒息而死。

河濱縣警察局警官Brandi Swan表示，事發時，男童父母將孩子抱到住家前院，表示遭遇緊急醫療事件。醫護人員到達現場後，試圖搶救這名蹣跚學步的孩子，但男童仍在現場被宣布死亡。

當地警方慎重調查這起案件，仔細搜尋線索，法醫小組在現場拍照取證。警方表示，兩歲男童的死亡事件依照兇殺案件方向調查，父母都在接受訊問，但目前尚未逮捕任何人。

Swan解釋說：「沒有任何外在跡象表明孩子受傷了，我們認為這並非是一起健康突發事故，這就是我們在案發現場調查很長時間的原因。不能只看事件表面，警方會最終確定案件的來龍去脈。」當局尚未公佈有關該事件的進一步細節。

一位鄰居表示，事發時剛回到家，看到醫護人員正在給男孩在做心肺復甦術，並看到有個男人在旁邊哭得很傷心，應該是男孩的父親。現場還有一名女子，但不確定是否為男孩的母親。

東谷地區20日發生一起疑似兇殺案件，一名２歲男孩死亡。（KTLA5）
東谷地區20日發生一起疑似兇殺案件，一名２歲男孩死亡。（KTLA5）

警察 加州 南加

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