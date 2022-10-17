洛縣長堤17日一早連續三起刺殺案 1死3傷 疑遊民犯案

一名遊民被逮捕，身上有刀。（KTLA）

洛杉磯 縣長堤 市（Long Beach）17日一早發生多起刺傷事件，導致三人受傷，一人死亡。

KTLA報導，根據長堤市警局，第一起發生在早上5時30分。警方接到報警稱有人被捅傷，迅速趕到Atlantic Avenue1100號街區，發現一女子上身有多處刀傷。她被送往醫院後，搶救無效死亡。目前警方以謀殺調查此案。

同一天早上，長堤市還有另外兩起刺傷事件，三名受害人受傷，無人死亡。

同日早上約6時30分，警方趕到Olive Avenue700號街區，發現一名男子上半身被捅數刀。受害人被送醫救治，無生命危險。

此事件發生約30分鐘後，另有兩名男性受害人被捅，地點是Ocean Blvd和4th Place附近。一名男子被送醫救治，無生命危險，另一名男子被警方在現場救治。

根據KTLA的影像，有六輛警車停靠在近海邊的Ocean Blvd上。其中一輛警車後座，一名非裔男子被拘捕，並在大聲叫嚷，似乎有精神問題。

長堤市警方表示，在案發現場逮捕了一名遊民 ，他身上有刀。警方仍在調查這三起刺殺事件的關聯性，以及是否為同一人所為。警方表示，「目前來看，我們不認為公共安全受到大威脅。」