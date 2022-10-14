華美博物館聲明 呼籲洛市議員梁家訓等跟進辭職
洛杉磯華美博物館之友強烈譴責洛杉磯市議員馬丁尼茲 (Nury Martinez)、梁家訓 (Kevin De Leon) 及薩迪洛 (Gilbert Cedillo) 所發表的種族主義言論，要求領導人尤其是民選官員，在公開場合以及私下行為，都應遵守最高的道德標準。在市議長馬丁尼茲宣布辭職為治愈這座城市踏出良好的第一步，華美博物館之友也呼籲議員梁家訓及薩迪洛立刻辭職。
華美博物館位於洛杉磯市立歷史中心紀念園區，這是洛杉磯的發源地。該博物館致力揭露歷史上的種族主義，並與今天面臨的歧視、仇外心理及不容忍現像鬥爭。華美博物館致力通過教育項目與藝術展覽來全力提升洛杉磯的黑人、有色人種、土著、LGBTQIA+ 及美國亞裔社區。
當向任何種族群體發表種族主義及侮辱語言時，社區已經看到其毀滅與破壞的影響。我們堅信民選官員能確保他們選區內所有人，無論他們的膚色、種族或性取向如何，都享有平等的保護和獲得資源的機會。唯議員馬丁尼茲、梁家訓及薩迪洛未能履行這一基本職責，不值得信任。
華美博物館之友譴責這些議員及其行為，並與社區領袖與組織一起呼籲洛杉磯市議員梁家訓及薩迪洛立刻辭職。
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