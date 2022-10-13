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洛市國泰老年公寓住戶對抗「無良」管理 維權之路漫長

記者劉子為/洛杉磯即時報導
洛杉磯華埠國泰老年公寓（Cathay Manor）樓下的小廣場，10月7日中午隨處可見舉著標語的老人，這是老人們在等待洛杉磯市市長候選人貝斯（Karen Bass）的到訪，並希望這位「未來市長」能許諾他們一個更好的家。（記者劉子為╱攝影）
洛杉磯華埠國泰老年公寓（Cathay Manor）樓下的小廣場，10月7日中午隨處可見舉著標語的老人，這是老人們在等待洛杉磯市市長候選人貝斯（Karen Bass）的到訪，並希望這位「未來市長」能許諾他們一個更好的家。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯華埠國泰老年公寓（Cathay Manor）樓下的小廣場，10月7日中午隨處可見舉著標語的老人，這是老人們在等待洛杉磯市市長候選人貝斯（Karen Bass）的到訪，並希望這位「未來市長」能許諾他們一個更好的家。因為他們已經受夠了所住公寓經常出現配備有問題的情況，令他們備受煎熬。

當天他們舉著標語上寫著「驅逐蔡啟光」、「拒絕無良房東」、「大廈是政府社會資源」、「支持我們的長者 （Support Our Elders）」等等。

國泰老年公寓從去年開始便陷入和其公寓管理者艱難而漫長的鬥爭中。雖然此前報導過的「沒有電梯」問題已被解決，但住戶反映，公寓主管蔡啟光（Don Toy）與物業栢嘉公司（Barker Management）仍未給到老人應有的權益與尊重。

一位住戶向記者細數公寓管理者的罪狀：不提供任何安保措施，建築和設施年久失修，地毯三十多年未換洗，物業工作人員對老人態度粗魯，區域經理不會中文無法與住戶溝通等等。另一位知情人士透露，蔡啟光甚至利用老人不懂英文而操縱老人的選票，以滿足私利。

一位住戶的女兒表達了對母親的人身安全擔憂，「別的不奢求，他們（公寓管理者）至少應該提供安保，這住的都是老人，大多不會英語，但凡出了什麼事，真不知道該怎麼辦」。

在場能看到一個一直在奔波的身影，他是King Cheung，來自華埠公平發展會（Chinatown Community for Equitable Development，CCED ）。Cheung和協會一直在積極為老人們爭取應有的權益，帶領老人們起草請願書等文件。

國會議員Jimmy Gomez 在去年年末了解公寓狀況後，已要求蔡啓光引咎辭職，但時至今日蔡啟光仍掌管公寓，且暗自計劃賣掉大廈。該大廈長期主管蔡啓光（Don Toy）和他的非營利組織，據悉已面臨16項輕罪指控。關於大樓目前的所有權，記者試圖採訪公寓的管理人員，但相關人士表示無可奉告。

華埠 洛杉磯 房東

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