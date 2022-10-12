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乳癌治療兩項新研究 有望擊退癌細胞

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
新發現將有望大幅增加乳癌康復機率。（abc7截圖）
新發現將有望大幅增加乳癌康復機率。（abc7截圖）

洛杉磯加大（UCLA）與德州大學聖安東尼奧健康科學中心（The University of Texas Health Science Center at San Antonio ）近期發現的兩項新研究，有望大幅增加檢測前期乳癌的機率。

乳癌在女性十大癌症排序第一，更在2020年癌症致死率中排名第四名。患者通常只能通過自我按壓評估後才能發現異狀，而早期症狀，常常讓患者因淋巴組織混淆， 錯過最佳治療時機。

德州大學聖安東尼奧健康科學中心研究人員檢測超過3萬個基因後，成功發現一個可以阻擋三陰性乳腺癌的基因組。研究員瓦德拉穆迪（Ratna Vadlmudi）表示，他們發現干擾素ERX-41 可以與溶酶體酸性脂肪酶A(lysosomal acid lipase A，簡稱LIPA) 結合後，讓癌細胞內質網內的LIPA無法分裂，隨後自爆。

另一項研究發現幫助科學家了解癌症細胞的轉移，UCLA瓊森綜合癌症中心赫維茨（ Sara Hurvitz ）博士表示，許多患有惡性度較高的HER2 陽性乳癌的患者，通常癌症轉移速度更快，而研究人員因一直找不出轉移規律及最佳治療時間苦惱許多。

直到近期，一名研究人員發現該癌細胞主要在人體睡眠期間分裂更快。研究人員表示，發現這點後，將有助於影響治療時間的安排，並為戰勝癌症的路途中，點亮一盞燈。

而ERX-41 也在動物研究中取得不錯成績，成功在60 天內擊退癌症。研究人員預計將在明年開始人體臨床試驗。

癌症 檢測 癌細胞

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