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洛市近日第二名亞裔男因阻止青少年行竊致死

記者張宏/洛杉磯即時報導
Highland Park一家酒品店工作人員，菲律賓裔男子Steven Reyes日前在試圖阻止一群青少年入店行竊時被毆打致死。（Gofundme頁面圖）
Highland Park一家酒品店工作人員，菲律賓裔男子Steven Reyes日前在試圖阻止一群青少年入店行竊時被毆打致死。（Gofundme頁面圖）

洛杉磯市高地公園（Highland Park）一家酒品店的亞裔工作人員，日前在試圖阻止一群青少年入店行竊時被毆打致死。10日菲律賓裔死者Steven Reyes的親友為他舉行守夜活動，他的家人和社區人士希望人們永遠不會遺忘他。

洛杉磯市警方稱，10月6日上周四晚上，在Figueroa街和東大街40 號交叉口附近的Tony Market店，服務的Steven Reyes試圖阻止四名青少年行竊和拿走一箱啤酒。其中一名嫌疑人當下抓起一輛踏板車擊中Reyes頭部，雖然Reyes最終趕走這群人，但他傷重住院，後來死亡，享壽68歲。

守夜活動在其工作的酒品商店舉行，那裡有一個臨時紀念館，裡面有鮮花、信件和受害者家人的便條。受害者女兒Nelle Reyes，她的父親從菲律賓來到美國，是為了過上更好的生活。她父親的所作所為與他的人品一致，一個勤奮的工作人員，總是想做正確的事情。

Nelle Reyes表示，她和她的家人正在向社區尋求支持，作為菲律賓人，她們非常以家庭為中心，照顧老人，這正是爸爸在做的，他在照顧他的媽媽。他還試著做另一份工作，讓他能在經濟上幫助家裡。

有人已為其建立GoFundMe頁面（https://www.gofundme.com/f/steven-reyes），來幫助受害者家人。在GoFundMe頁面寫道，Steven Reyes有一顆愛心，關心每個人，並始終確保他的家人安全。在洛杉磯，他遇到了他的妻子並組建家庭。他既是兒子，也是父親、兄弟、好朋友，和勤奮的人。

洛杉磯市警察局正在尋找四名嫌疑人，Steven Reyes的死與過去一周發生在洛杉磯地區的另一場悲劇相似。當時是7日，一名在時尚區擁有一家假髮店的亞裔男子李杜勇56-year-old （Du Young Lee，譯音，前譯李杜）追趕試圖搶劫他商品的青少年，卻被刺死，享壽56歲。這起案件的兩名男女未成年嫌疑人已被抓獲。

洛杉磯 亞裔 GoFundMe

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