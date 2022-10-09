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加州將為全美首個要求超市全面禁止一次性塑膠袋的州

記者陳懿/即時報導
加州州長紐森（Gavin Newsoom）已於近日簽署SB1046法案，完全禁止超市使用一次性塑膠袋，並於2025年1月開始執行。（紐森官網）
加州州長紐森（Gavin Newsoom）已於近日簽署SB1046法案，完全禁止超市使用一次性塑膠袋，並於2025年1月開始執行。（紐森官網）

加州州長紐森（Gavin Newsoom）已於近日簽署SB1046法案，完全禁止超市使用一次性塑膠袋，並於2025年1月開始執行。加州並將成為全美首個落實這項做法的州。

目前在超市，常常能看到顧客拿取大量的一次性塑膠袋，來包住超市推車的把手，減少與病毒接觸的面積。也有人不攜帶環保袋，在結帳時用多個裝蔬果的袋子來裝其他食品。還有人收集這些塑膠袋回家，用來裝垃圾或寵物排泄物。然而人們習以為常的一次性塑膠袋，三年後於加州所有超市都會看不見了。

六年前加州選民通過67號公投案，禁止超市在結帳時提供一次性塑膠袋。而這次通過的SB1046法案將禁止結帳前，用來裝特殊物品的一次性薄塑膠袋。這些大捲的薄膜塑膠袋經常出現在蔬果區，用來提供客戶收納挑選的散裝水果以及蔬菜。

紐森9月30日簽署通過的SB1046法案，最初希望在2023年開始執行。但加州雜物商協會（California Grocers Association）透過書信方式，向提出法案的參議員英格曼（Eggman ）要求，將法案執行時間延後至2025年，讓超商在這期間有時間改變供應商。

超市在2025年之前，將提供再生紙袋或其他環保材質的袋子，來逐漸取代一次性塑膠袋。預計在2025年初，加州的超市將不再出現一次性塑膠袋。

外媒Mercury News數據顯示，自2019年，加州海灘在清理日（Coast Clean Up Day）撿到的塑膠袋數量減少61%，從之前的6萬5736個縮減至2萬5768個。

SB1046法案將為加州的環境污染做出很大的改善，但對許多使用習慣一次性塑膠袋的民眾來說，需要一段時間適應。

2025年1月開始，加州超市將全面禁止提供用來裝散裝蔬果的一次性塑膠袋。（圖片來...
2025年1月開始，加州超市將全面禁止提供用來裝散裝蔬果的一次性塑膠袋。（圖片來源：Pexels）

加州 紐森 超商

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