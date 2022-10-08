南加華人律師協會年會 新屆領導就職表彰傑出人士

南加州華人律師協會2022年領導團隊，(左起)秘書Sharlene D. Lee、副會長Nadine Shu Rong Tan，會長陳詩靈、財務Vicki Chou、候任會長Nina L. Hong（記者王若然／攝影）

南加州華人 律師協會（SCCLA）年度就職及頒獎晚會7日晚在洛杉磯市中心某酒店舉行，為在法律界做出重要貢獻的三位傑出人士頒授獎狀。有約600人參加，晚會場面盛大熱鬧。

南加 州華人律師協會理事趙孝謹（David Chao）介紹說，疫情後，前兩屆年會都改在線上舉行，今年終於重回現場面對面。律師協會新一屆理事會宣誓就職，雖然他們早已開始工作。

年會為三位法律界傑出人士頒獎，他們是加州理工學院（Cal Tech）法律總顧問（General Counsel）華裔Jennifer Lum，她被授予「Trailblazer Award」；洛杉磯高等法院首席法官（Presiding Judge）Eric C. Taylor，他獲得「Delbert E. Wong Service Award」；第三位是加州中區破產法院華裔法官Robert Kwan。他被授予「終身成就獎」（Lifetime Achievement Award）。他是第一位被任命為聯邦破產銀行法官的華裔以及亞裔，已於2021年退休，也是美國第五代華裔移民。

南加州華人律師協會2022年會長（President）陳詩靈（Celene Chan Andrews），候任會長（President-Elect）Nina L. Hong， 副會長Nadine Shu Rong Tan，財務Vicki Chou，秘書Sharlene D. Lee。

南加州華人律師協會目前有會員約300人，創辦於1975年，聯絡和支持亞裔及華裔律師，每年為優秀的法學院學生頒發獎學金。此外，協會每年回饋社區。2022年1月舉辦了線上導師項目，為年輕律師職業發展提供建議。1月還舉辦了「鳳凰騰飛」活動，旨在提升亞裔女性律師的地位。該協會的「SCCLA CARES」項目為華埠低收入家庭提供295份免費餐點。