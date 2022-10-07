王楚嫣穿漢服再現古裝美女 Ticktok擁60萬粉絲

王楚嫣每一套漢服穿搭都是自己精心搭配，具有古典美的同時又十分有特色。（受訪者提供）

22 歲的王楚嫣（Mochi）是一位中美混血的美女，她的 TikTok 帳號「mochihanfu」目前已經擁有61.3萬的粉絲。兩年前還在星巴克 打工的王楚嫣壓根不會想到，一年多後的自己會成為一位火遍美國社交媒體的網紅。

影音來源：王楚嫣；後製：記者朱敏梓

這還要歸功於王楚嫣的母親言傳身教。王媽媽是中國人，她在女兒幼年時就分享了許多中國古代故事，在王楚嫣的心中萌發了探索古代傳統文化的種子。疫情 爆發後，讓王楚嫣有了更多發展自己愛好的時間。她看了許多中國古裝劇，研究網路上的漢服視頻，受到博主「Shiyin十音」的影響，王楚嫣決定開啟她的「漢服分享之路」。

王楚嫣開始在 TikTok上分享自己的漢服視頻，她妝扮過中國古代四大美女，以及花木蘭、白娘子等歷史名人，還分享過中國古代不同朝代的特色服飾。王楚嫣的每個視頻都是自己「精心製作」的成果，不僅有精美的造型和妝容，在每個視頻中她都會講解這個人物背後的故事。此外，王楚嫣也會分享許多自己的漢服穿搭心得，例如許多改良版的漢服，即時現在穿出去，也不會太誇張，並且非常好看。漢服通常會有好幾層，包括內襯襦裙和外袍，她會耐心教自己的粉絲們怎麼穿漢服，詳細解讀每一個步驟。就這樣，在越來越多人的鼓勵和支持下，王楚嫣積累了許多人氣和粉絲，許多洋人網友也對這個原本陌生的事物也產生了濃厚的興趣。

雖然只有短短幾十秒的視頻，但製作起來並不容易。王楚嫣需要查閱許多歷史書籍和資料和影片，再加上自己的巧妙構思，才能打造出既有古典美又十分個性化的漢服造型。她表示，所有的配飾和衣服都是自己搭配的，她從中國的淘寶網上購買這些服飾，空運過來，每一件都是精心挑選。

王楚嫣表示，自己從小在美國長大，像許多在西方長大的中國女性一樣，由於電視屏幕中的造型缺乏代表性，總是感覺很難「被認可」。尤其是像自己這樣圓臉的女孩，並不適合歐美風。王楚嫣指出，自己曾經收到過最有意義的評論，是一個亞洲女孩說她對自己的小眼睛不自信，但是看到她的視頻後，開始為自己的長相感到自豪，這給了她莫大的勇氣。她希望通過自己的視頻，讓東方女孩看到自己的美，擁有自信。她還表示，希望把傳統的文化分享給美國主流社會，讓大家接納更多元的文化。