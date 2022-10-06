1男1女惡少洛市街頭劫殺亞裔商販 被控重罪

LAPD警車到達洛杉磯時尚區抓捕兇嫌。（FOX11）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón） 5日宣布，兩名 17 歲少年 10 月 1 日在洛杉磯市時尚區（Fashion District）搶劫和刺殺了 56 歲的亞裔商販李杜勇（ Du Young Lee，譯音，前譯李杜）。

檢察長賈斯康說，「李先生於中午時分在洛杉磯市中心一條繁忙的街道上被殺，當時他只是在經營他的生意。他的死對於他的朋友、家人和所有認識他的人來說，都是巨大損失。我想明確表示，我的辦公室將努力追究犯下暴力行為的個人的責任，即使他們是未成年人。」

在針對兩名分別是男孩和女孩的少年兇嫌的起訴書中，他們每人被控一項謀殺罪（murder）和一項二級搶劫罪（second-degree robbery）。

兩名兇嫌5日在東湖少年法庭（Eastlake Juvenile Court）首次出庭，下次出庭日期是10 月 26 日，目前都被拘留。

據悉，這兩名未成年人在奧林匹克大道（Olympic Boulevard）和華爾街（Wall Street）的拐角處試圖搶劫李先生，李先生在奮力抵抗時被刺死。目前此案仍在洛杉磯警察 局調查中。

然而，賈斯康的司法改革方案，包括不再將少年被告以成年人身分受審，但是兩者定罪量刑差很大。按照加州 法律，少年犯的最重處罰，從入獄到其25歲為止，比成年人量刑輕很多，而且少年監獄有很多假釋機會，甚至沒有關到25歲即可提前釋放出獄。此次兩名涉嫌謀殺的兇嫌首次在洛杉磯少年法庭出庭，仍以未成年人身份受審，未來的司法審判程序有待關注。