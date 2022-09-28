影/洛縣華人城市火災 1民宅被燒成瓦礫還波及對面 2傷

在羅斯密Lorica街的9600號街區一處民宅，28日上午11時14分發生火災。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣聖蓋博 谷華人密集城市羅斯密（Rosemead）一民宅，28日中午在近百度高溫 下起火。這棟獨立屋位於Lorica街，大火將其燒毀，還波及對面，連樹木都被燒焦，兩人受傷送醫。

影音來源：記者張宏

在羅斯密Lorica街的9600號街區一處民宅28日上午11時14分發生火災，消防員在大約半小時內撲滅了這棟一層獨立屋的大火。現場有兩人受傷，消防員將其送往醫院治療。沒有消防員在這次大火中受傷，火災原因在調查中。

下午1時現場仍有多輛消防車和多名消防員，有一名疑似屋主的西裔男子跟著消防員接受問訊。發生火災的房屋位於Lorica街靠近裡面的位置，這是一棟一層的獨立屋，被大火燒成了黑色，外面能看到裡面已一片狼藉。空氣中漂浮著燒焦的味道，地上是各種黑色灰燼和滅火的水漬。後院堆放著各種雜物，雖然也被大火波及，但依稀還能看到輪廓。

大火不僅把這棟獨立屋燒毀，連院子裡的樹都被燒成黑漆漆的，大火還波及到對面，對面是一個閒置的院落，堆放各種雜物，院子裡的棕櫚樹被燒得光禿禿，地面上堆放的各種雜物和木板也都燒焦了。消防局和瓦斯公司的工作人員在現場勘探，28日近百度高溫讓滅火工作非常辛苦，完成滅火工作的幾名消防員，筋疲力盡的靠在門口休息喝水。

一名華裔在現場打電話向朋友報告火勢。他說，他朋友告訴他這裡著火，讓他過來看看住在這附近的老人家。他到現場發現大火只影響了這棟房屋，其他房屋都沒有大的影響，就放心了。他聽說屋主是西裔，但具體火災原因他並不清楚。