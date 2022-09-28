洛縣持槍劫匪大白天伏擊裝甲運鈔車未遂 警衛被槍擊

9月27日，持槍劫匪對卡森市（Carson）的一輛裝甲卡車實施搶劫。（KTLA5）

洛杉磯 縣卡森市（Carson）27日發生一起持槍搶劫案件，兩名劫匪對一輛裝甲卡車（armored truck）搶劫未遂，一名卡車警衛當場被槍彈擊中。案發在 7-11 超市停車場，當時有眾多顧客正在附近商家購物，目睹搶案過程。

案發時間是9月27日上午 10 時 30 分左右，位於卡森市西228街（West 228th street）和南菲格羅亞街（South Figueroa street）的 7-11超市停車場附近。持槍劫匪對準的目標是一輛裝甲卡車，也稱裝甲運鈔車，這類車通常是指裝有大量現金或貴重物品的卡車。

目擊者 Ben Briggs表示，案發時他聽到大約六到七次快速的槍聲，因擔心自己的安全，他迅速趴倒在地。 Briggs說：「發生這樣的事情非常可怕，我的孩子們都在這裡，我意識到時間是多麼寶貴，事情會在一瞬間改變。」槍擊 案件發生在營業時間，當時有許多顧客正在附近商店購物。 Briggs事後表示非常慶幸，沒有顧客和商家被流彈擊中受傷，「這些企業主朋友都是在這裡努力生存的人。」

不幸的是，案發時一名裝甲卡車警衛被槍擊中兩次，後被送往當地醫院搶救，目前情況穩定。