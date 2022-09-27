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南加芳塔那莽夫殺妻 劫持女兒逃跑 27日都被槍殺

記者啟鉻／芳塔那即時報導
家暴嫌犯格扎拉諾（左）及15歲女兒。（KTLA）
家暴嫌犯格扎拉諾（左）及15歲女兒。（KTLA）

南加聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana ）日前發生家暴案，嫌犯格扎拉諾（ Anthony John Graziano ）射殺妻子後劫持女兒逃跑，警方27日在15號公路上追擊嫌犯，嫌犯遭警方擊斃，而其女在雙方交火時穿著戰術裝備（tactical gear）衝向警察，遭到槍傷送醫不治，警方尚無法確認她是死在那一方的子彈。

這起家暴案最初發生於26日晨約7時35分，位於芳塔那市區Mallory 路與 Cypress 街交匯處。案發附近有一所小學，當天因警方調查槍擊案臨時關閉。警方表示，女性死者是瑪提妮茲（Tracy Martinez），45歲，為嫌犯妻子。被子彈擊中多處，送往醫院後宣布不治。現場還有另外一名受害者，僥倖逃生。

警方確認嫌犯是45歲的格扎拉諾，逃跑時帶著武器，並劫持15歲女兒。警方說格扎拉諾與妻子正在辦理離婚手續。嫌犯格扎拉諾駕駛一輛白色2017款日產Frontier車，加州牌照44305G2 。車底盤上有一個懸空架子，靠車後部有「Pro-4X」及動物貼紙。警方在嫌犯劫持女兒逃跑後，曾對外發出安柏警訊（Amber Alert。

聖伯納汀諾縣警局指出，警方27日收到電話，有人指稱看到嫌犯的汽車。警方於是在15號公路上追擊嫌犯，在近午時分，在巴士度市（Barstow）附近的 Hesperia將嫌犯攔截。格扎拉諾無路可逃，從車後窗向警方射擊，雙方交火，最終嫌犯被警方擊斃。但其15歲女兒在交火中被擊中死亡。

加州公路巡警局（CHP）表示，雙方對射時，15號公路現場所有線道均交通限制，經過的駕駛不得不改道行駛前往目的地。

加州 家暴 警察

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