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多因素影響南加地區油價繼續飆升

記者趙健／即時報導
加州每加侖油價較前一日飆升8分，比全國平均水平高出2.213元。（記者趙健/攝影）
加州每加侖油價較前一日飆升8分，比全國平均水平高出2.213元。（記者趙健/攝影）

據美國汽車協會（AAA）發佈數據顯示，9月27日加州每加侖油價較前一日飆升8分，現普通無鉛汽油平均價格為每加侖 5.883元，比一周前價格高出42分，比一個月前高出60分。洛杉磯-長堤（L.A.-Long Beach）地區汽油價格更是高達每加侖 5.96 元。

27日全國平均油價為每加侖 3.747 元，而加州居民現在為一加侖普通無鉛汽油支付的費用，要比全國平均水平高出2.213元。

美國汽車協會指出，天然氣價格飆升歸因於一系列問題，包括煉油廠計劃維護、煉油廠火災和伊恩颶風。如果不是因為近日國內需求下降，汽油價格還會更高。「需求疲軟和油價下跌，應該會減輕天然氣價格上漲的壓力。」美國汽車協會發言人Andrew Gross 說，「但根據風暴的軌跡，伊恩(Ian)颶風可能會破壞墨西哥灣的石油生產，並影響大型沿海煉油廠的正常工作，從而引發原油供應問題。 」

美國國家颶風中心表示，預測伊恩颶風會在28日從佛羅里達州西部登陸，可能增強成四級暴風。伊恩進入墨西哥灣後，範圍將擴大且風勢加速，「可能對佛州西部海岸造成很大的風浪衝擊。」

不過據有線電視新聞網（CNN）分析報道，儘管風暴可能在佛羅里達州造成局部供應問題，但伊恩颶風似乎不會對全國石油和汽油供應構成重大風險，這在很大程度上是因為佛羅里達州不是主要的生產國或煉油廠。

油價 颶風 汽車

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