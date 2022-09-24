世報與聯合健保自耕健康講座 銀髮族寓教於樂

聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）（左）和洛杉磯世界日報社長于趾琴在「自耕健康講座」開幕式上致詞。（記者朱敏梓／攝影）

世界日報 與聯合健保為銀髮族舉辦的「自耕健康講座」，9月24日上午在蒙特利公園市Courtyard by Marriott酒店熱鬧登場。聯合健康保險全美亞裔 市場副總裁羅光甸（Chris Law）和洛杉磯世界日報社長于趾琴致詞為活動拉開了序幕。

于趾琴社長首先介紹了現場嘉賓和三位講員，並且感謝聯合健康保險提供這麼好的平台和機會。她表示，這場講座通過教育的方式，讓大家認識到身心健康對於生活非常重要。世界日報來到美國47年，在讀者和在座參與者們支持下，一起攜手成長。世報努力為讀者提供更多實用的資訊，希望講座聽眾們能夠滿載而歸，也希望大家健康快樂。

聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸（Chris Law）表示，和世界日報共同舉辦的「自耕健康講座」，希望透過一個社交、教育和創意交流平台，讓大家認識到健康生活的重要性。在當天的活動中，專家和營養師將為大家提供園藝和健康飲食的建議，介紹保持身心健康的正確方法。此外，聯合健康保險資深代表將為大家介紹聯邦醫療保險 ，幫助更多華裔長者在寓教於樂的方式中，加深對聯邦健康醫療保險的了解。「聯合健康保險」一直通過各種方式為華裔居民提供專業服務和健保知識，在天普市和爾灣還設有亞裔資訊中心，為當地華人提供健保資訊。