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洛縣比佛利山警局逮補三名珠寶竊盜犯

編譯組／即時報導
警方逮捕今年3月在比佛利山珠寶店搶劫的三名嫌犯。（KTLA）
警方逮捕今年3月在比佛利山珠寶店搶劫的三名嫌犯。（KTLA）

KTLA電視台報導，洛杉磯比佛利山警局21日宣布逮補涉嫌於今年3月，在該地區一家珠寶店搶劫的三名嫌犯。其中兩人在長堤落網，另一人在巴斯托（Barstow）被逮捕。

21日上午，比佛利山警局特警小組（SWAT）在聯邦調查局（FBI）協助下，在長堤逮捕一名未成年人，罪名是商業竊盜。另一名20歲的貝爾（Deshon Bell）也被控商業盜竊罪。

警方還在貝爾被捕地點發現一把九厘米手槍和大容量彈匣。警方還發現與槍案有關的「嫌犯證據」，但並未詳述證據細節。

第三名被指控的劫犯，為來自嘉甸那（Gardena）的佛儂（Jimmy Lee Vernon），因聯邦刑事搶劫指控，在巴斯托遭加州公路巡警拘留。

這三人與37歲的洛杉磯居民塔爾佩（Ladell Tharpe）一起被指控搶劫。

他們犯下今年3月在南比佛利路（South Beverly Drive）200號街區「Luxury Jewels of Beverly Hills」珠寶店的搶劫，有六人涉案。警方稱，這些劫匪戴著口罩和連帽衫，用斧頭、錘子砸碎店面窗戶，拿走幾件高檔珠寶。

警方逮捕今年3月在比佛利山珠寶店搶劫的三名嫌犯。（KTLA）
警方逮捕今年3月在比佛利山珠寶店搶劫的三名嫌犯。（KTLA）

比佛利山 長堤 洛杉磯

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