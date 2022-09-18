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洛縣首家拿了就走的無人商店Amazon Go開幕

記者 陳懿
Amazon Go主張「拿了就走」不用排隊付費的購物體驗（亞馬遜官方YouTube截圖）
Amazon Go主張「拿了就走」不用排隊付費的購物體驗（亞馬遜官方YouTube截圖）

知名電商亞馬遜公司（Amazon）提出的無人便利商店Amazon Go，主張「拿了就走」，只要選好想要的商品就可以直接離開，不用排隊結帳。南加州的第一個分店9月13日早上6點開張，在洛杉磯縣惠提爾（Whitter）的惠提爾大道（Whitter Blvd）上。

Amazon Go因為結合雲端計算、機器學習、電腦視覺，以及感應偵測器等高科技，能達成無人看管。在消費者走入店內後，將有相機、感應監測機，以及背後機器演算法識別消費者選取的商品，來達成走出店便自動扣款結帳的結果。

想要在Amazon Go裡面購物，就必須擁有亞馬遜的帳號，因為在進入店面時要在入口處掃描Amazon Go軟件的二維碼，進行身份確認，連接綁定銀行帳戶或信用卡，隨後就可以進行選購。

位在惠提爾的店面一共有4100平方呎，提供多懂商品，包括方便攜帶的零食、飲料，以及其他日常必需用品。還有每天新鮮烹製的早餐和午餐，例如：墨西哥捲餅、冷三明治、烤三明治、沙拉，以及各式餐點，讓消費者挑選。

不過由於店面是由AI識別營運，難免會有對真人行為的不確定性。例如，如果在貨物架A上拿一瓶汽水，系統將認定消費者購買此商品。所以即使消費者之後決定不購買汽水，將汽水放在貨物架B上，那系統還是認定購買汽水。除非消費者將物品放回原處，不然汽水的價錢將會在離開店面時進行扣款。

其他超商也緊追亞馬遜的腳步，紛紛開啟無人經營模式。美國常見的沃爾瑪（Walmart）以及山姆俱樂部（Sam’s Club）在付費時，也都提供消費者使用手機付費，而不是由店員一一掃碼結帳。

而南加州第二家分店將在托倫斯（Torrence）開業。

只要在入口處掃描QR碼就能在離開時自動付款（亞馬遜官方YouTube截圖）
只要在入口處掃描QR碼就能在離開時自動付款（亞馬遜官方YouTube截圖）

Amazon 亞馬遜 加州

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