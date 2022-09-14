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洛縣護士偷走了六條無辜生命 不准保釋

記者丁曙／即時報導
妮可林頓因交通事故被控謀殺，在洛杉磯高等法院應訊。（Frederick M. Brown／AP，Pool/美聯社法庭共享圖片）
妮可林頓因交通事故被控謀殺，在洛杉磯高等法院應訊。（Frederick M. Brown／AP，Pool/美聯社法庭共享圖片）

據城市新聞社（CNS）消息，洛杉磯高等法院法官9 月 12 日（星期一）裁決，來自德州的37 歲女子妮可林頓（Nicole Linton），被指控超速駛入溫莎山的一個十字路口造成連環撞車事故，導致五名成人和一名胎兒死亡及八人受傷，繼續關押，不得保釋，與不得從監獄轉入心理健康設施。

高院法官威爾森（Victoria B. Wilson）說，妮可林頓8 月 4 日下午在 La Brea 和 Slauson 大道發生致命車禍之前，被懷疑在她的車裡腳踩油門，以時速130哩行駛，沒有試圖停車或減速，造成六人「可怕的死亡」（horrific deaths）。「她偷走了六條無辜的生命」，法官拒絕辯方要求將林頓從洛杉磯縣監獄轉移的請求。

林頓的律師達尼迪納 (Halim Dhanidina) 曾要求法官，允許將林頓釋放到心理健康治療機構，並接受電子監控，稱被告將無法起身離開。

但檢方反對這一請求，檢察官尼斯托雷斯庫（Antonella Nistorescu）告訴法官，林頓的奔馳（賓士）汽車的數據記錄儀顯示，她在撞車前五秒從 122 哩 /小時加速到 130哩/小時，並且保持對方向盤的控制。

檢察官說，辯方稱她在撞車前進入心理健康危機（mental-health crisis）期間，遭受了「明顯的意識喪失」，這個說法「違反邏輯」。

心理健康 監獄 洛杉磯

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