頻繁打新冠加強針或增副作用風險 且不會產生持久保護

傳染病學專家日前指出，頻繁接種加強針不會因此產生持久的保護效果。（記者邵敏／攝影）

新款疫苗 加強針最近推出市場，當局鼓勵民眾盡快接種，然而究竟有無必要反覆接種加強針，新疫苗又是否有效。南加 州傳染病學專家日前指出，頻繁接種加強針可能增加副作用風險，但不會因此而產生持久的保護效果。

南加復旦-上醫校友線上論壇最近舉辦，眾專家對目前的新冠疫情提出各自看法。南加州大學亞凱迪亞醫院（ USC Arcadia Hospital ）傳染疾病控制首席醫師江華認為，「沒完沒了接種加強針，並非沒有風險，疫苗在短期內很安全，但畢竟是一款新疫苗，問世只有兩年多，目前沒有長程的數據表明疫苗無後期副作用。」

人類免疫系統分為天然免疫和獲得性免疫，後者就是通過感染或接種疫苗獲得的免疫力 ，其中包括體液免疫，比如產生抗體；獲得細胞免疫，比如產生各種殺傷細胞和輔助細胞。很多新聞或社交媒體的報導表示，抗體降低就會導致免疫力消失。江華指出這種說法完全是誤導，「抗體隨時間推移會自然下降，但並不是說打了疫苗後，過了一段時間抗體下降，免疫力就會隨之消失。事實上，細胞免疫在抗病毒中有更重要的功能，而且記憶細胞會在體內存在很長時間，維持免疫系統的運作，從而保護人類。」

接種新冠疫苗後，人類的免疫系統被激活，但繼續接種同樣的疫苗加強針，究竟有無效果？江華認為，反覆接種只是有限增加抗體量，但並不會因此產生持續的高抗體，因為人體對原來的疫苗反應有記憶作用。

新英格蘭醫學雜誌8月31日發表的一篇文章表明同樣觀點，文章指出，每四到六個月接種一次加強針維持抗體，可能不是一個實際或理想的長期策略，「用mRNA 疫苗加強免疫力也不是沒有風險。」

文章還指出，迄今為止美國只有 47% 符合條件的人，接受了加強針劑量，頻繁的接種建議可能會加劇普通人群的「加強針疲勞」，因此，加強針計劃應基於可靠的科學數據，這些數據顯示疫苗接種的目的，應該是對預防嚴重疾病發生有顯著的效果且持續，而不是抗體的短期增加。