我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／好笑又好哭 圖書館展出讀者遺忘在書中物

裴林敗選後 共和黨聯邦參議員柯頓批評選制詐騙

南加部分海灘污染嚴重 官方警告玩水可能引疾病

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）（記者朱敏梓／攝影）
聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）（記者朱敏梓／攝影）

根據環保組織 Heal the Bay 的數據，從海洋中的細菌水平來看，聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）附近的水域和瑪利那岱瑞（Marina Del Rey） 的母親海灘（Mother's Beach）的部分水域是加州污染最嚴重的水域之一，全年細菌含量很高。

此前，由於細菌含量超標，洛杉磯縣公共衛生局發出警報，提醒居民避免在四個海灘的水域游泳和衝浪，分別是：聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）；瑪利那岱瑞（Marina Del Rey） 的母親海灘（Mother's Beach）、聖彼渚（San Pedro）的卡布里洛海灘（Inner Cabrillo Beaach）與馬里布（Malibu）的托貝加峽谷海灘（Topanga Canyon Beach）。

衛生部門表示：「這些警告是由於上次測試時細菌水平超過健康標準而發出的。」不過，這四個受影響的海灘仍然開放。

洛縣衛生官員表示，聖塔蒙尼卡碼頭南北 100 碼處的水，尤其是在 Pico-Kenter 雨水渠周圍的區域，持續超過州的細菌標準。官員警告，高細菌水平可能對游泳者、衝浪者和在海洋中玩耍的人構成危險，並可能導致各種疾病，包括吞嚥污染水引起的腸胃炎，以及耳朵、眼睛、喉嚨和皮膚感染。

至於細菌超標的原因，官員表示，成群結隊的海灘遊客帶來的污染，以及來自鳥類的殘骸，導致細菌水平升高。

即使衛生部門發出警告，仍有衝浪者前去這幾個海灘。在 Topanga Canyon 海灘的衝浪者埃文斯（Richard Evans）表示，自己從事衝浪運動近 40 年，細菌水平會隨著天氣變化而變化。除非有嚴重的污水洩漏或類似的事情，否則自己都會繼續衝浪。不過他也補充，這幾天在海灘衝浪後，他的喉嚨「感覺非常不舒服」。

游泳 加州 洛縣

上一則

南加六萬戶高溫面臨斷電 華人區受影響

下一則

勞工節大促銷 多項折扣叫人心動

延伸閱讀

麗浪多的鮮魚鋪

麗浪多的鮮魚鋪
海邊遊玩趣事

海邊遊玩趣事
洛縣4海灘含菌量高 當局籲勿戲水

洛縣4海灘含菌量高 當局籲勿戲水
泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」
觀潮落海 巴西男漂流荒島 吃檸檬、木炭求生獲救

觀潮落海 巴西男漂流荒島 吃檸檬、木炭求生獲救
英海灘恐怖小毒魚 踩到會刺痛 「比生小孩還痛」

英海灘恐怖小毒魚 踩到會刺痛 「比生小孩還痛」

熱門新聞

天普市發生入室搶劫案，警員在現場調查。（記者李雪╱攝影）

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

2022-08-28 21:00
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
世說新聞深度對話City Of Hope，也就是希望之城的資深癌症專家陳克瑜，為您揭示癌症的秘密。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

2022-08-30 22:01
位於艾爾蒙地市的華人車行，日前有汽車在光天化日之下被搶走。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

2022-08-25 21:19
南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
警察在現場採集指紋。（Mia提供）

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

2022-08-29 20:21

超人氣

更多 >
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」
接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了

接兒放學 華婦被砸車窗竊包 現金數千、駕照沒了
打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選