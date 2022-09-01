南加部分海灘污染嚴重 官方警告玩水可能引疾病

聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）（記者朱敏梓／攝影）

根據環保組織 Heal the Bay 的數據，從海洋中的細菌水平來看，聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）附近的水域和瑪利那岱瑞（Marina Del Rey） 的母親海灘（Mother's Beach）的部分水域是加州 污染最嚴重的水域之一，全年細菌含量很高。

此前，由於細菌含量超標，洛杉磯縣公共衛生局發出警報，提醒居民避免在四個海灘的水域游泳 和衝浪，分別是：聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）；瑪利那岱瑞（Marina Del Rey） 的母親海灘（Mother's Beach）、聖彼渚（San Pedro）的卡布里洛海灘（Inner Cabrillo Beaach）與馬里布（Malibu）的托貝加峽谷海灘（Topanga Canyon Beach）。

衛生部門表示：「這些警告是由於上次測試時細菌水平超過健康標準而發出的。」不過，這四個受影響的海灘仍然開放。

洛縣 衛生官員表示，聖塔蒙尼卡碼頭南北 100 碼處的水，尤其是在 Pico-Kenter 雨水渠周圍的區域，持續超過州的細菌標準。官員警告，高細菌水平可能對游泳者、衝浪者和在海洋中玩耍的人構成危險，並可能導致各種疾病，包括吞嚥污染水引起的腸胃炎，以及耳朵、眼睛、喉嚨和皮膚感染。

至於細菌超標的原因，官員表示，成群結隊的海灘遊客帶來的污染，以及來自鳥類的殘骸，導致細菌水平升高。

即使衛生部門發出警告，仍有衝浪者前去這幾個海灘。在 Topanga Canyon 海灘的衝浪者埃文斯（Richard Evans）表示，自己從事衝浪運動近 40 年，細菌水平會隨著天氣變化而變化。除非有嚴重的污水洩漏或類似的事情，否則自己都會繼續衝浪。不過他也補充，這幾天在海灘衝浪後，他的喉嚨「感覺非常不舒服」。