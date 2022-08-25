南加校園出現猴痘疫情 各界關注傳播情況

猴痘病例進入校園，圖為布班克學區總監致家長信件中，指出學區有人感染。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，猴痘 （Monkeypox）病例在洛杉磯縣持續上升，並進入校園，官員、民眾更加關注猴痘傳播的難易程度。

布班克（Burbank）聯合學區總監希爾（Matt Hill）日前給家長一封電郵說，「學區一名工作人員確診罹患猴痘，我們的醫療服務團隊已與洛縣 公共衛生局合作，實施必要安全措施。」

希爾補充表示，為求謹慎，學區還實施額外消毒措施。

洛杉磯市議會在最近一次會議上，也討論猴痘病毒傳播情況。

市議員科雷茲（Paul Koretz）質疑，猴痘病毒最終會在日托中心和托兒中心內傳播嗎？

對此，洛縣疫苗 預防疾病控制主任（LA County's director of Vaccine Preventable Disease Control）葉嘉納（Nava Yeganeh）說，猴痘傳播方式主要是皮膚接觸，在這點上，「我們並未看見學齡兒童中有傳染趨勢。」

她補充，病毒可透過床上用品和衣服傳播，但目前相關單位尚未看到以這種傳播病毒的證據，然而「我們鼓勵人們在更換床上用品時戴手套。」

目前洛縣已出現1208起猴痘病例，絕大多數為與男性發生性關係的男性。儘管疫苗有限，但洛縣擴大疫苗接種資格，包括過去14天內，在大型活動中與男同性戀、雙性戀或變性人密切接觸者。