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台灣青年職涯發展座談 台美人分享換職改行心得

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
受邀出席的講者，（左起）Albert Hsu、Nancy Wu、Anita Hsu、Cindy Chen和Chris Han。（記者朱敏梓／攝影）
受邀出席的講者，（左起）Albert Hsu、Nancy Wu、Anita Hsu、Cindy Chen和Chris Han。（記者朱敏梓／攝影）

職涯道路並不是一路順遂，無論是準畢業生還是已經在工作的社會新鮮人，面對能改變人生的決定時，又該怎麼前進？「Change & Transition」職涯發展座談會8月20日在洛杉磯台灣會館成功舉辦，邀請洛杉磯地區台美人分享獨特畢業職涯轉換心得，此外還邀請到邀請移民、稅務、保險領域專員親自為參加者解答常見問題。

座談會現場，多名成功職涯轉換的傑出青年分享了自己的工作經歷，包括畢業後曾面對的迷茫、轉職前滿腦的不確定和做出切換跑道重大決定因素，講員有知名網紅作家徐豫(Anita Hsu)、HAN LLP Attorneys at Law 的創始和管理合夥人Chris Han、年銷售額破千萬美金 Sunlite Industrial Corp 的共同創辦人 Albert Hsu、SWA Architects市場營銷、業務發展、運營負責人Cindy Chen以及Point Bar Review的創始人和CEO Nancy Wu等。

座談會還為與會者提供了一個人際網絡（Networking）的良好平台，在美國找工作，拓展人際關係是一個非常重要的能力，建立人脈網絡，積極與人互動，也許工作機會就在身邊。「Change & Transition」特別為與會者提供了小組討論和人際網絡的空間，各行各業的職業青年聚集在一起進行交流，收穫頗豐。

此外，現場還特別設置了美國生活資訊分享環節，為想要在美國定居和工作的新移民提供最實用的信息，主辦方特別邀請到美國 HYTC會計師事務所合夥人兼台美會計師協會副會長Wayne Hung 和綠楓法律集團負責人 Danny Chen ，講解稅務與移民的疑難雜症，解答了簽證、保險、身分轉換等一系列大家關注的問題。

主辦方之一的「台灣青年美國職涯發展協會」會長沈毅昌（Ken Shen）表示，這次活動邀請了六位職業經歷特別的講員，通常以為，讀工科就要當工程師，讀法律就要當律師，但在他們的職業經歷中，有些人從讀工科到做律師，還有人從律師轉行成自媒體網紅。他表示希望通過這六個講員的不同經歷，讓觀眾對職業生涯有一個全新的看法，職涯並不僅僅是工作，而是一種人生的轉變。

本次活動由台灣青年美國職涯發展協會、洛杉磯台美商會青商部、台美菁英協會洛杉磯分會、台美菁英協會橙縣分會、政大校友會和台大校友會青年團共同舉辦，現場座無虛席，南加地區約100位大學生參加了座談會。

現場與會者進行自我介紹（記者朱敏梓／攝影）
現場與會者進行自我介紹（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 移民 保險

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