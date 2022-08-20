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橙縣八僑團僑校慶僑委會90周年「僑」見未來

橙縣訊
橙縣8大僑團及僑校7月31日在南海岸中華文化中心聯合舉辦「2022僑見未來嘉年華」，慶祝僑務委員會成立90周年。圖一排右三至右七為洛僑中心主任陳敏永、僑務委員張珮鑾及張德芝、僑務委員會主任秘書張良民。（橙僑中心）
橙縣8大僑團及僑校7月31日在南海岸中華文化中心聯合舉辦「2022僑見未來嘉年華」，慶祝僑務委員會成立90周年。圖一排右三至右七為洛僑中心主任陳敏永、僑務委員張珮鑾及張德芝、僑務委員會主任秘書張良民。（橙僑中心）

橙縣八大僑團及僑校7月31日在南海岸中華文化中心聯合舉辦「2022僑見未來嘉年華」，以歡樂嘉年華慶祝僑務委員會成立90周年，展示僑團及僑校的社區服務，並引領僑民前瞻僑委會僑務工作的「大未來」。當天吸引逾400位僑民參加，僑委會張良民主任秘書致詞，並在每個攤位交流。這場嘉年華由橙縣僑界急難救助協會主辦，爾灣中文學校、富樂頓中文學校、加州柑縣臺美商會、亞美老人服務中心、臺美菁英協會-橙縣分會、海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會、橙縣華人獅子會聯合舉辦。當天活動結合八大僑校與不同屬性僑團，透過園遊攤位展示各僑團及僑校的社區服務、「臺灣華語文學習中心」語文教育推廣，並提供藝文表演、園藝講座及驚喜連連的抽獎，在輕鬆氣氛中不僅促進僑團、僑校及僑民的交流，同時也讓僑民汲取僑委會僑務創新的前瞻服務及計畫。

張良民致詞時表示，很榮幸代表僑委會出席活動，更感謝橙縣優質的僑團及僑校共同籌辦這場慶祝僑委會成立90周年的嘉年華。不僅展現僑團及僑校服務社區、推動僑務的實績，看到第二代僑青的積極參與，便看出扎根、傳承年輕世代的成果，緊扣僑委會90周年「僑見未來」的慶祝主題，讓人欣見僑務推動與傳承的創新美好未來。

當天出席來賓包含僑務委員張德芝、張珮鑾、僑務諮詢委員邱垂煌、林翠雲、許清松、徐湛生、橙縣僑界急難救助協會會長陳景星、爾灣中文學校暨臺灣華語文學習中心校長鍾幼蘭、富樂頓中文學校暨臺灣華語文學習中心校長劉宜靜、加州柑縣臺美商會副會長葉旭旻、亞美老人服務中心行動疫苗站主任張亦珍、橙縣華人獅子會會長洪陳鋒、臺美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁、FASCA橙縣分會諮詢導師胡佳惠、美國中華茶文化學會會長楊綺真，大家在熱絡的交流之中，為未來追求僑民服務、僑務推動的美好願景，開啟新扉頁。

僑校展示攤位提供文化體驗。（橙僑中心）
僑校展示攤位提供文化體驗。（橙僑中心）
僑務委員會主任秘書張良民稱讚「僑見未來嘉年華」緊扣僑委會90周年「僑見未來」慶祝...
僑務委員會主任秘書張良民稱讚「僑見未來嘉年華」緊扣僑委會90周年「僑見未來」慶祝主題，欣見僑務推動與傳承的創新美好未來。（橙僑中心）

橙縣 加州 華人

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