被控對夫下毒的爾灣華婦 下次庭審前不得接觸孩子

涉嫌毒害丈夫的華女余月，被法院裁決在下次庭審前禁止接近孩子。（KTLA）

橙縣 Mission Viejo華裔 皮膚科醫師余月（Yue Emily Yu）涉嫌毒害丈夫一案中，其丈夫Jack Chen本月初向橙縣法院申請了限制令，禁止余月靠近兩個孩子。目前，法官批准延長該限制令，即余月在下次庭審前不得會見或打電話給兩個孩子。

橙縣高等法院法官Thomas Lo 延長了余月的限制令。余月和丈夫 Jack Chen的離婚案和孩子撫養權案將在9月16日進行，在此之前，余月都不得靠近孩子。她與丈夫育有一個7歲的兒子和一個8歲的女兒。兩個孩子的生日都在8月底。

余月曾透過辯護律師沃爾（David Wohl ）發表聲明，表示丈夫Jack Chen指控她用Drano下毒都是「編造的」。當時余月還因此被爾灣 市警局逮捕。Jack Chen曾向爾灣警局報警稱妻子在飲料裡給他下毒，並有攝像為證。

而Jack Chen的律師Steven Hittelman表示，當余月的律師看到那三個錄影，他的態度會改變。Steven Hittelman還表示三段錄影共90分鐘，他已經看過了一半。

余月目前被交保候審，保釋金設為3萬元。

而余月的律師David Wohl則表示，對余月的指控都是「提前計畫好的」，也是Jack Chen為了爭奪孩子監護權、離婚財產所設計的。David Wohl 表示，原告方遲遲沒有給他看那些錄影，他質問「為何不給我們看錄影？」余月當時只是將Drano倒在一個小杯子方便用於清理管道。