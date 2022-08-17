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洛杉磯機場經濟停車設施獲得多項建築大獎

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 經濟停車設施獲得美國設計建造協會 (DBIA) 頒發的國家優異獎。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 經濟停車設施獲得美國設計建造協會 (DBIA) 頒發的國家優異獎。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 經濟停車設施，獲得美國設計建造協會 (DBIA) 頒發的國家優異獎。作為優秀獎獲得者，該項目現在正競選國家航空類卓越獎，該獎將於 11月2日在內華達州拉斯維加斯舉行的 2022 年設計建造會議和博覽會上宣布。

美國設計建造協會指出，LAX的項目團隊在實現成本、進度和質量目標方面做得非常出色，同時展示利用設計建造最佳實踐的獨特應用。

洛杉磯世界機場（LAWA）首席執行官Justin Erbacci表示，LAX經濟停車設施是融合設計、技術和功能，以提供滿足客人需求，並簡化旅行體驗最的典範，榮幸與 Swinerton 和 Watry/Gensler 的設計建造合作夥伴，一起慶祝這一獎項，進一步肯定LAX現代化改造工作。

這座耗資2億941萬元的設施，是LAX斥資55億元的陸側通道現代化計劃的第一個主要組成部分，該計劃在2021年10月完成並向公眾開放。除了最先進的智能停車技術外，還擁有大約 4300 個停車位、洗手間、水瓶加注站、寵物救濟區和自動售貨機。

經濟停車設施也是一個可持續設施，符合 LAWA 可持續發展行動計劃。該設施配備數百個電動汽車 (EV) 充電器，截至今年10月，共有500個 二 級和八個直流快速（三 級）充電器安裝並運行。總體而言，該建築整合近 1600 個停車位的基礎設施，未來將具備電動汽車充電功能。

該設施的其他可持續元素，包括節能照明控制、低排放車輛和汽車/貨車池的專用停車位、低流量管道裝置、耐旱景觀和循環水。

今年早些時候，LAX經濟停車設施，還獲得國際停車與交通協會頒發的獨立停車設施設計優異獎。年度卓越獎展示傑出的停車和交通設施及創新計劃，以促進停車、交通和移動行業的發展。

LAX 洛杉磯國際機場 汽車

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