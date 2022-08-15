我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一條USB搞定偷車 「起亞挑戰」全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

南加2家星巴克員工罷工爭取更多福利

洛杉磯訊
星巴克員工集結抗議 希望獲取參加工會權利。（abc7截圖）
星巴克員工集結抗議 希望獲取參加工會權利。（abc7截圖）

南加洛杉磯縣雷克伍市（Lakewood）星巴克員工15日開始，進行為期24小時的罷工，高呼「沒有合同，就沒有咖啡」，抗議星巴克剝削勞工福利。 星巴克位於南加內陸聖伯納汀諾縣巴士度（Barstow）的分店，當天也發起罷工行動。

雷克伍市燭木街（Candlewood Street）星巴克分店員工，15日早晨圍成抗議線，在高呼口號的同時，表示星巴克涉嫌拒絕為員工提供應有的福利。這場抗議活動是在該分店約30名員工一致投票決定後促成，工會組織者表示，總公司干涉了他們參與工會的權利，並在之後拒絕為他們提供福利，只因他們想要成為工會成員。

星巴克工人聯合組織者暨咖啡師基林 (Tyler Keeling) 表示，公司近期宣布對未加入工會的分店成員提供加薪、病假和心理健康日等福利改進措施，總店希望藉此懲罰有意參加工會的分店，並試圖使用各種福利措施來打壓工會成員。

南加星巴克長堤市（Long Beach）分店於5月帶頭組織工會後，全美已有220多家分店陸續加入工會。 

星巴克總店則於15日要求全國勞工關係委員會（National Labor Relations Board，簡稱NLRB）暫停所有分店與工會相關的選舉，以回應總店與工會之間協調不當的指控。並於信中指出，這場選舉有許多問題。

西雅圖總店並表示，官方已對工會支持員工做出特別安排，將會為員工們安排辦公室空間，開放投票以示公平。目前總會也收到不少通過郵件傳遞的選票。

NLRB 發言人布拉多（Kayla Blado）表示，NLRB不對未有決定的案件發表評論，但NLRB機構具有完善流程來處理選舉事務和不公平勞工實踐案件，並將於文件中清楚挑明問題所在，委員會的工作人員及董事會將仔細及客觀地考慮任何問題所在點，以便處理，包括那些尋求加速審查的不公平勞動實踐案件。

星巴克 福利 南加

上一則

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

延伸閱讀

攜手防疫 亞美老人服務中心獲表揚

攜手防疫 亞美老人服務中心獲表揚
美國現象／高學歷工人 成推動工會主力

美國現象／高學歷工人 成推動工會主力
工會罷工 芝華埠25區巷弄修補延至明春

工會罷工 芝華埠25區巷弄修補延至明春
日本星巴克新款奶油派「像極福壽螺卵」獵奇外型嚇壞網友

日本星巴克新款奶油派「像極福壽螺卵」獵奇外型嚇壞網友
星巴克財報：美消費者仍願掏錢外食 彌補中國慘淡業績

星巴克財報：美消費者仍願掏錢外食 彌補中國慘淡業績

英國鐵路工人要求加薪 再度罷工癱瘓全國路網

英國鐵路工人要求加薪 再度罷工癱瘓全國路網

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
受害者的父親在亞市華人聚集的微信討論群發表言論。（微信截圖）

亞市華人狼師 猥褻10歲女童被捕 家長又恨又悔

2022-08-11 02:20
未婚夫逝世，讓華人女碩士M小姐數月鬱鬱寡歡，讓騙子有機可乘。（示意圖，Unsplash.com）

華女碩士網上博感情 被騙2700元還差點代付購屋頭款

2022-08-09 02:20

超人氣

更多 >
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境