南加河濱一度因火車化學藥劑外洩疏散居民 現警報解除

曾造成佩里斯市撤離居民的危機已解除。（截至fox11）

南加 內陸河濱縣週五（11日）因火車化學藥劑外洩強制疏散近170戶居民，13日宣布警報解除。

河濱縣當局表示，截至13日，化學藥劑的危險影響程度已降低到居民可以回家的程度，佩里斯市（Perris） 215 號高速公路已於12日（週五）重新開放，僅剩哈雷諾克斯（Harley Knox）出口匝道關閉中。但當局也呼籲民眾仍暫需避開哈維爾街（Harvill avenues ）和夾竹桃街（Oleander avenues），並適時避開團隊工作區域。

加州 林業和消防部（California Department of Forestry and Fire Protection）科爾多瓦局長（Richard Cordova）表示，當局擔心如果車輛繼續產生熱量及壓力，一但發生爆炸將蔓延至佩里斯市和莫雷諾谷（Moreno Valley）。

科爾多瓦補充說明，當苯乙烯在運輸中時，會添加保存期45 天的穩定化學物質以保證其安全。但出於某種原因，該化學物質已於車輛靜置超過45天，導致後續一連串的反應。當局現在並不確定化學藥劑擁有者為誰，僅能確定的為位於德州 的出發點。

在不確定擁有者的情況下，當局試圖將車廂溫度降至 華氏230 度左右，並希望能與專家合作將溫度降至儲藏溫度85 度左右或添加更多穩定劑以確保不會造成長期影響。