洛杉磯蒙市丁胖子廣場中餐館火災停業

蒙市丁胖子廣場小美冰菓點心世界火災，玻璃門組合用纎維板封堵起來，門臉上方的招牌字樣很難識別。（記者丁曙／攝影）

記者丁曙／蒙特利公園 市報導

洛杉磯縣華人最為密集的蒙特利公園市（Monterey Park）的一個商場，8月13日凌晨發生火災，兩間知名的中餐館 被燒，損壞程度不同，暫時關閉停止營業；現場有保險 專業人員估計，損失金額約為百萬美元。

據蒙市消防局官員13日上午表示，起火時間約為凌晨，蒙市消防局出動消防車現場滅火，起火地點是蒙市丁胖子廣場的兩間中餐館，一間是「小美冰菓点心世界」，另一間是隔壁的「御味居(Happy Garden)」， 起火原因和損失金額尚在調查中。

記者上午來到丁胖子廣場，地址104 N. Garfield Ave的「小美冰菓点心世界」門臉一片焦黑，上方的招牌字樣已很難識別，下方的玻璃門組合已經被纎維板封堵起來。隔壁地址為108 N Garfield Ave的「御味居」，正面的玻璃門窗已經被纎維板封堵起來。

遭受火災重創和波及的商家主要是兩間，但是，黃色隔離帶封鎖了一連三間，包括99分便利店。門口停著一輛消防局救護車，幾個消費者正在店外東張西望，有人不明白為用黃色膠帶封鎖了店面，不得其門而入，有人解釋昨晚發生了火災，暫停營業，整修恢復。

現場有一位來自私人保險企業諮詢公司的專家，正在觀察記錄。他說自己的工作是調查商業建築安全及火災理賠事宜，為商家提供建議。他初步認為，起火點可能是從小美冰菓点心世界的後方的廚房開始，但結論要等待蒙市消防局的說法。