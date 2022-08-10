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加大系統新生錄取當地學生人數破紀錄 外州學生減少

記者楊青／洛杉磯即時報導
2022加州大學系統（UC）秋季錄取塵埃落定，十所校園新生中加州本地學生錄取率創下新紀錄，外州學生人數減少；少數族裔錄取率同時改寫歷史。（UC）
2022加州大學系統（UC）秋季錄取塵埃落定，十所校園新生中加州本地學生錄取率創下新紀錄，外州學生人數減少；少數族裔錄取率同時改寫歷史。（UC）

2022加州大學系統（UC）秋季錄取塵埃落定，十所校園新生中加州本地學生錄取率創下新紀錄，外州學生人數減少；少數族裔錄取率同時改寫歷史。

根據加大系統2022年秋季新生錄取結果，今年秋季開始進入加大校園就讀的一年級新生中，少數族裔學生增加到43.8%。拉丁裔連續第三年成為最大族群，占37.3%；其次是亞裔，占35%，非裔占5.7%，白人占18.6%。總體而言，拉丁裔、亞裔、非裔和美洲原住民學生的申請和錄取都有所增加，而白人和太平洋島民的申請和錄取則有所下降。對比新一輪人口普查，加州目前拉丁裔占39.4%，白人38.3%。亞裔17%，非裔6.4%，原住民1.3%。

加大系統今年總體上調整了本州學生和外州，以及國際學生的錄取比例。在2008 年經濟衰退之後，加州大學資金削減了三分之一，公立研究型大學系統開始積極招募和招收收入較高的非居民學生作為額外學費收入來源。例如，洛杉磯加大和伯克萊加大將大學生中非本地學生的錄取率，從2008年秋季約 9.5%增加到2021年約24%。

加州大學校長Michael V. Drake在本周發佈的聲明表示，加大系統今年以錄取加州有史以來規模最大的本地學生感到榮幸。

2022年和2023年，加大系統計劃額外招收5632名加州學生。其中洛杉磯加大、伯克萊加大和聖地牙哥加大增加902人。

洛杉磯加大今年收到2022年大學新生入學申請9萬1544份，創下洛杉磯加大和加大系統新高峰，洛杉磯加大最後錄取8423人，比上年增加54人，不過洛杉磯加大計劃稍後增加錄取400名大學一年級學生，另外增加400多名轉學生。

爾灣加大今年的秋季新生錄取情況稍有不同，一年級新生錄取減少幾百人，即 1.6%；州外學生和國際學生的錄取率顯著下降39%和 37%。

洛杉磯加大 加州大學 亞裔

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