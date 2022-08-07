南加竊賊躲警方追捕闖紅燈與他車相撞 車被火焰吞沒

在燒焦的汽車殘骸中，警方發現多個新切割的催化轉換器、鋸子和刀片。（杭廷頓灘警察局）

南加橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach） 8 月 6 日發生一起交通事故，兩名嫌疑人在盜竊汽車 催化轉換器（Catalytic Converter）後逃避警方追捕，之後闖紅燈時與其他車輛相撞，火焰當時噴湧而出，肇事汽車被完全吞沒。

據杭廷頓灘警察 局稱，6日（周六）清晨 5 時 15 分左右，值班警官觀察到一輛汽車在Atlanta Avenue 和 Newland Street地區的居民區高速行駛。

隨著車輛加速，警方開始追捕這部汽車。在追逐過程的某個時間點，這輛似乎是道奇 戰馬（Dodge Charger）的車輛，在Newland 和Adams Avenue的交叉口，闖了紅燈並撞上另一輛車。

警方表示，事故發生時，火焰噴湧而出，這輛肇事汽車起火並被完全吞沒。在燒焦的汽車殘骸中，警方發現了多個新切割的催化轉換器，以及一把鋸子和多個新舊刀片。

司機和乘客均送往當地醫院接受輕傷治療，出院後被捕，這兩名身分不明的嫌疑人目前登記在杭廷頓灘市監獄，等待與盜竊和追捕有關的重罪指控。任何了解此案信息的人，都被敦促聯繫杭廷頓灘警察局 WeTip 熱線 714-375-5066。