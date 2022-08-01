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洛縣府不再要求雇用的員工必須是美國公民

記者朱敏梓╱綜合報導
洛杉磯縣不再要求縣府的公職人員擁有美國公民身分。（洛縣政府官方）
洛杉磯縣不再要求縣府的公職人員擁有美國公民身分。（洛縣政府官方）

洛杉磯縣政委員會一致投票決定，允許該縣雇用的員工不見得要有美國公民身分，除非某些職位依照州和聯邦法必須是公民則仍須有公民身分。這項由第一區縣政委員、也是委員會主席蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 和縣政委員庫爾(Sheila Kuehl)共同起草的動議，是在未經縣政委員會討論後就獲得一致支持。

根據通過的議案，新政策「確保公平和公正地考慮求職者，不考慮國籍、公民身份，或其他與成功履行職位職責沒有實質關係的非績效因素」。但洛杉磯縣警察局以及該縣僱用的任何和平官員，仍將受到須有美國公民身份要求的限制。

去年，縣政委員會曾要求縣法律顧問辦公室和人力資源部，分析「取消對縣政委員會任命的縣官員，或部門負責人的公民身份要求」是否合法。結果顯示，只要州或聯邦法律沒有明確的規定要求，就可以放棄對政府職員的公民身份要求。

蘇麗絲在聲明中表示，洛杉磯縣是一個來自世界各個角落的移民社區， 雖然縣政府的勞動力反映了它所代表的社區，但仍有改進的餘地。這項議案旨在明確表明，作為該地區最大的雇主之一，該縣努力成為一支包容和多元化的勞動力隊伍，並且致力於排除公民身份成為就業的障礙。

蘇麗絲表示，截至 2018 年，估計有 88萬名非公民將洛杉磯縣作為他們的家。她還引用了洛杉磯縣公設辯護人辦公室的情況，該辦公室收到了非公民的申請，這些非公民原本可以在加州執業，但由於公民身份的要求而被取消申請資格。

洛杉磯縣公設辯護人加西亞（Ricardo García）說，「基於文化、種族、民族或宗教特徵的就業障礙，與我們的核心價值觀背道而馳。公民身份與這些人口特徵重疊，移民的經歷將推進我們的願景、使命和價值觀，以保護我們客戶的法律和人權，並使我們能夠更容易地實現我的目標，即我們的員工充分代表我們所服務人口的人口統計數據」。

新政策稱，結束公民身份要求也將有助於引進會說多種語言的工人，從而「與弱勢社區建立聯繫，並與關鍵服務建立新的聯繫」。

洛杉磯 蘇麗絲 就業

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