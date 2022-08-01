加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

最近一波疫情 導致感染病例再次上升，很多之前從未感染新冠病毒的人都第一次中招，也有人已多次感染。加州一名男子日前表示至今已感染五次，而頻繁感染的原因是因為他曾經是一名無家可歸者，並在獲取疫苗 加強針時遇到諸多困難。

亞裔占18.5%的加州聖荷昆縣（San Joaquin County）居民Nick Worrell ，在過去很長一段時間，曾是無家可歸者，現已找到住所。日前 Worrell 被邀請參加少數族裔媒體中心舉辦的專題討論，他現身說法，敘述多次感染的經歷以及背後原因。

Worrell表示疫情至今，他已經感染五次，其中三次是在無家可歸時被傳染，他的妻子當時也不幸中招。 Worrell回憶最初推廣疫苗時，一些工作人員特意來到遊民 營地，為他們接種疫苗，「這樣的做法比較有效，很多營地的人都願意接種，因為對於遊民來說，很難去接種點打針。」

但就在接種加強針時，Worrell遇到很大的麻煩，他沒辦法用疫苗卡、或手機保存的記錄證明已接種過兩針疫苗，因為大部分遊民沒有手機，對於沒有固定住所的這個特殊群體來說，疫苗卡也很容易丟失。 Worrell說，沒辦法證明自己已接種前兩針，那就很難獲得加強針，「我的親身經歷就是這樣，因為無法提供書面證明，我就被拒絕接種加強針，這就是重點所在，無法打加強針，因此一次次地感染新冠。」

Worrell在聚集了來自公共衛生領域、社區組織等多名專家的線上專題討論中建議，需要向遊民提供一些辦法，證明他們已打過兩針疫苗，如果能讓遊民接種加強針更加方便的話，他相信這個群體重複多次感染的問題會避免。Worrell提到，因為多種原因，遊民很難自己去接種點，因為預約接種、交通對他們來說都是大難題，「如果無需預約，又可以直接走路去，我們很多人都會更願意接種疫苗。」

Worrell還表示，遊民中的一些人擔心疫苗副作用，也有些人是因為對政府不信任，所以不願接種，「如果能讓人們更多地看到宣傳之外的意義，遊民就會相信政府是真正想提供幫助，而不是獲得接種數據，這樣他們就會更願意接種疫苗。」

對於這位曾經無家可歸者提出的嚴峻問題，聖荷昆縣公共衛生官員 Dr. Maggie Park表示，遊民容易丟失疫苗卡，政府部門應設法幫助他們證實接種歷史。 Park指出，公共衛生部門可以利用電腦系統，通過姓名、電話重新打印接種卡，但是讓無家可歸者去公共衛生大樓拿這些疫苗卡，也是一個難題。

Park說，政府機構一直在想辦法解決這些困難，如果通過電腦就能查詢到無家可歸者接種疫苗的信息，這樣會更有幫助，「一些遊民非常樂意接種疫苗，因此這樣的操作是有可能實現的，我們要為無家可歸者提供各種服務。」

根據相關數據，聖荷昆縣的遊民相對加州其他各縣更多，社區組織者Zonnie Thompson表示，該縣的遊民數字從2019年的925名，現已增長到3000-5000名，據悉2022年的統計數據還未正式公佈，但官方統計數據一般都比實際情況要低。

Thompson指出，該縣的住房危機一直存在，新冠疫情更加劇這個危機，導致很多人無家可歸。同時，疫情期間，這個特殊群體面臨的額外挑戰，主要就是獲取醫療衛生服務的困難，「很多時候，如果一個人感染病毒，就會成為整個營地病毒的發源地。」此外，遊民還面臨心理健康、極端天氣等挑戰，「而食物價格最近大幅上升，他們還需面臨通貨膨脹等多重挑戰。」