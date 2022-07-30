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持槍打劫成人新奇商店 洛市警局通緝嫌犯

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
嫌犯持槍洛杉磯一間成人新奇商店涉嫌搶劫。（LAPD）
嫌犯持槍洛杉磯一間成人新奇商店涉嫌搶劫。（LAPD）

洛杉磯警察局（LAPD）太平洋分局正在尋求公眾的幫助，通緝涉嫌搶劫當地一家成人新奇商店（adult novelty store）的嫌疑人。

影音來源:LAPD

2022 年 4 月 18 日晚上 10 點 50 分左右，一名男性嫌疑人進入林肯大道和第 84 街（Lincoln Boulevard and 84th Street）地區的一家成人新奇商店。嫌疑人走到櫃檯前，用黑色半自動手槍指著收銀台後面的銷售員，命令該店員把「所有的錢」都給他。

視頻顯示，出於恐懼，店員打開收銀機取錢。然而，嫌疑人走到商品展示牆前，取下了一件盒裝的成人新奇產品後，正好有一位客人進來，嫌犯迅速走出門外，但是沒有拿到錢。

嫌疑人被描述為男性，身高6英尺，體重約175磅。他有一頭黑髮，黑眼睛，據信年齡在40到50歲之間。嫌疑人手持一把藍鋼半自動手槍（blue-steel semi-automatic handgun）。

LAPD太平洋分局的警探們尋求公眾幫助，以查明嫌疑人的身份。任何人了解有關此事件或涉及該嫌疑人的信息，請致電310-482-6395 ([email protected]) 聯繫太平洋分局警探惠特尼 (Michael Whitney) 或致電 310-482-6396 ([email protected])警探胡拉多 (Luis Jurado) lapd.online）。

涉嫌搶劫洛杉磯成人新奇商店嫌犯頭像。（LAPD）
涉嫌搶劫洛杉磯成人新奇商店嫌犯頭像。（LAPD）

警察 洛杉磯 通緝

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