洛縣1高中上演「槍戰」 百名警員全副武裝出動

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也出現在演習現場和華人僑領對話。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣位於華人 密集社區的羅斯密（Rosemead）高中，28日上演「校園槍戰」？原來是洛縣 警局針對德州發生嚴重校園槍擊案件，在羅斯密高中舉辦實戰演習；洛縣警局出動百名荷槍實彈警員，上演沉浸式警匪大戰，展示警力和實戰能力，希望讓洛縣家長安心。

影音來源：記者張宏

羅斯密高中門口28日一早就有警車封路，校園內四處可見荷槍實彈的警察 ，不知情的人還以為發生什麼大事。其實這是洛縣警局針對德州近日的校園槍擊案展開的實戰演習。洛縣警局天普分局局長Mark Reyes表示，這次演習出動超過百餘名警力，可謂近年最大規模的演習。洛縣警局每年都會舉辦不同規模的演習，希望能培養警察應對各種突發狀況的能力。

現場有扮演槍手的警察，還有學生假裝受傷躺在地上，隨著槍聲響起，展開熱鬧的警匪大戰。警員荷槍實彈在現場和槍手展開追逐和對決，還有消防救援人員模擬救援受傷學生。現場出動直升機和特警，場面槍林彈雨非常緊張和逼真，宛如警匪大片。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也出現在演習現場。他表示，他相信洛縣警局警察面對實際情況作出反應的能力，演習目的是培養大家面對類似情況的實戰經驗，提升反應能力。同時也有助於發現問題和解決問題，警局會根據事件的情況設定不同的優先級別和方案。

現場也有多名洛杉磯華人社團僑領觀看演習，華人召集人、洛縣警局預備役指揮官莊佩源表示，他邀請僑領來是希望大家能實地觀摩洛縣警局的應對能力和武力值，了解警局為維護治安所做的努力。同時他也支持維拉紐瓦連任，因為他認同維拉紐瓦所做的事情和努力。

僑領鹿強表示，警察做事好過無作為，有備無患應對突發危機，讓民眾知道發生重大槍擊案件，警察是有準備的，可增加民眾安全感。但是平時生活中遇到更多是搶劫和偷竊，這是對民眾尤其是華人息息相關的影響。希望警察能對盜竊和搶劫有相對應措施，目前感覺警察對這些偷竊搶劫案件處理比較被動，完全可變被動為主動，設下陷阱抓捕賊人，剷除禍根。