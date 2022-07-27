洛杉磯機場6月為逾600萬旅客服務 疫情以來最高

洛杉磯國際機場 (LAX) 自 2020 年 1 月以來首次為超過600萬名旅客提供服務，且國際旅客的客運量同比增長一倍多。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX ) 自 2020 年 1 月以來，6月首次為超過600萬名旅客提供服務，且國際旅客的客運量比去年同期增長一倍多。

LAX於今年6月共接待611萬8003名旅客，這是自2020年初疫情 以來的最高月度服務人數，且與2021年6月相比增長25.2%。而國際客運量比去年同期增加一倍多，國際旅客人數為162萬1442人次，而去年這個時候國際旅客人數只有76萬1489人次，增長幅度為112.9%。 國內旅客比2021年6月增加 8.9%，今年國內旅客人數為449萬6561人。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，隨著進入夏季繁忙季節的最後階段，LAX正在目睹國際客運量的增加，和強大的國內航空網絡的騰飛。感謝重返航空旅行的旅客，及繼續為旅客提供安全、安心和愉快的旅行體驗的機場員工。

上半年，LAX共計服務旅客3064萬6463人次，較2021年同期增長70.6%。

和客運量大增相比，貨運量則呈下降趨勢。6月份LAX共處理23萬8759噸航空貨物，比2021 年6月下降3.2%。