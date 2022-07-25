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南加聖彼渚槍擊案與幫派有關 2死5傷

洛杉磯訊
南加聖彼渚市公園發生槍擊案，多人受傷。（FOX）
南加聖彼渚市公園發生槍擊案，多人受傷。（FOX）

洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）24日午後在一個公園內發生槍擊案，據最新消息，至少七名男女遭槍擊受傷，其中兩人死亡，分別是一男一女，另五人被送醫急救，且其中兩人傷勢嚴重。據悉，槍擊案肇因於兩個幫派團體之間的口角，也有稱是兩個個人之間的口角。雖然警方已在現場找到多支槍枝，但仍不清楚有多少嫌犯涉案，且尚未有任何人被逮捕。

據報導，槍擊案發生在市區Peck Park內，時間在當日午後近4時，位於北西路560號（560 N. Western Ave.）。該公園當時在舉辦一場並未獲得許可的車展，據悉主辦人是幫派份子，另有一場壘球比賽在進行，現場有近五百人，他們在聽到槍聲後嚇得四處逃散。

洛杉磯警局發言人麥迪遜（ Drake Madison）說，槍擊事件發生在棒球場附近，不確定是否與車展有關。 他說，嫌疑人的人數不詳，但據信這起事件與幫派有關，是兩方爭執造成的。

洛杉磯消防局表示，傷者包括四男三女，其中兩人因傷勢嚴重逝世，這些人年紀在25至54歲之間。

有目擊者看見案發地上空有警用直升機盤旋，並有目擊者表示，一開始聽到三聲槍響，之後聽到近50聲，或者甚至到100聲的槍響。

 

槍擊 洛杉磯 幫派

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