回鄉打造美食市集的洛縣華裔夫婦出售太陽能環保豪宅
去年底在洛杉磯縣聖蓋博市老城區開業的百花美食市集（Blossom Market），其業主陳智夫婦，最近正在掛牌出售他們位於巴沙迪那市（Pasadena）的一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。
該屋建於2009年，之前陳氏夫婦在2019年以650萬元的價格上市過一段時間，如今則以680萬元的掛牌價重返市場。陳氏夫婦在五年多前，也就是2017年5月，花費500萬元買下該屋。
屋子座落在巴沙迪那市著名的Oak Knoll社區，地段風景也很優美。屋子佔地不到半畝，不過這棟兩層房屋居住面積有5810平呎，有五臥六浴，相當寬敞。最吸引人的是其當代風格的建築設計，外觀看來是由三個相連的灰泥和山牆屋頂組成，有巨大的玻璃牆。房子隱藏在一塊公園般的土地上，前面是一個附設的三車位車庫，配有特斯拉充電器和精心設計的分層入口走道。還有一棟獨立的客房，裡面有自己的小廚房和浴室。
室內設計非常開放時尚，以寬板胡桃木地板和白色水洗空間為特色，有高聳的木橫樑天花板、天窗和有色玻璃牆。尤其引人注目的是寬敞的起居室，位於22呎高的天花板下，以整體壁爐為焦點，還有一排玻璃門通向大露台。另一個巨大的雙面壁爐將正式餐廳和美食廚房隔開，廚房配有帶座椅的巨大大理石瀑布邊島、高端Miele、Viking和Sub-Zero電器以及早餐角。
所有臥室都位於主層，主臥配有一個帶有雙梳妝台的水療浴缸。另外兩間臥室各有帶隱藏樓梯的壁櫥，通往「秘密」閣樓遊戲室。另一處樓上有家庭媒體室。帶圍欄的私人後院設有一個溫水海水游泳池和溫泉池，兩側有許多日光浴場所，還有一個火坑區，甚至還有應用程序控制的樹上照明。房屋節能且環保，種植著耐旱植物和人造草皮，且所有能源需求的全屋太陽能係統。
現任業主是在聖蓋博長大的陳智和太太Nellie Tran，陳智原先一直在北加從事科技行業，2018年他賣掉公司後，萌生了回家鄉打造美食市集的想法。倆人在聖蓋博市歷史悠久的Mission區，開設百花美食市集，共投資300萬元買房和500萬元裝修改造，舊貎換新顏，終於在去年底正式開業。
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