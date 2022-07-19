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回鄉打造美食市集的洛縣華裔夫婦出售太陽能環保豪宅

記者李雪／綜合報導
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自地產網站）
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自地產網站）

去年底在洛杉磯縣聖蓋博市老城區開業的百花美食市集（Blossom Market），其業主陳智夫婦，最近正在掛牌出售他們位於巴沙迪那市（Pasadena）的一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。

該屋建於2009年，之前陳氏夫婦在2019年以650萬元的價格上市過一段時間，如今則以680萬元的掛牌價重返市場。陳氏夫婦在五年多前，也就是2017年5月，花費500萬元買下該屋。

屋子座落在巴沙迪那市著名的Oak Knoll社區，地段風景也很優美。屋子佔地不到半畝，不過這棟兩層房屋居住面積有5810平呎，有五臥六浴，相當寬敞。最吸引人的是其當代風格的建築設計，外觀看來是由三個相連的灰泥和山牆屋頂組成，有巨大的玻璃牆。房子隱藏在一塊公園般的土地上，前面是一個附設的三車位車庫，配有特斯拉充電器和精心設計的分層入口走道。還有一棟獨立的客房，裡面有自己的小廚房和浴室。

室內設計非常開放時尚，以寬板胡桃木地板和白色水洗空間為特色，有高聳的木橫樑天花板、天窗和有色玻璃牆。尤其引人注目的是寬敞的起居室，位於22呎高的天花板下，以整體壁爐為焦點，還有一排玻璃門通向大露台。另一個巨大的雙面壁爐將正式餐廳和美食廚房隔開，廚房配有帶座椅的巨大大理石瀑布邊島、高端Miele、Viking和Sub-Zero電器以及早餐角。

所有臥室都位於主層，主臥配有一個帶有雙梳妝台的水療浴缸。另外兩間臥室各有帶隱藏樓梯的壁櫥，通往「秘密」閣樓遊戲室。另一處樓上有家庭媒體室。帶圍欄的私人後院設有一個溫水海水游泳池和溫泉池，兩側有許多日光浴場所，還有一個火坑區，甚至還有應用程序控制的樹上照明。房屋節能且環保，種植著耐旱植物和人造草皮，且所有能源需求的全屋太陽能係統。

現任業主是在聖蓋博長大的陳智和太太Nellie Tran，陳智原先一直在北加從事科技行業，2018年他賣掉公司後，萌生了回家鄉打造美食市集的想法。倆人在聖蓋博市歷史悠久的Mission區，開設百花美食市集，共投資300萬元買房和500萬元裝修改造，舊貎換新顏，終於在去年底正式開業。

陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自...
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自地產網站）
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自...
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自地產網站）
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自...
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自地產網站）
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自...
陳智夫婦最近正在出售位於巴沙迪那市一處具有當代時尚設計感的太陽能環保豪宅。（取自地產網站）

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