庫卡蒙加牧場發生槍擊案 一名警察被連打兩槍
聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局表示，該局一名警員在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的案件中遭兩次槍擊，目前正在醫院進行治療。
槍擊事件發生在午夜時分，警局接到在 Sycamore Court 57000 街區的可疑車輛的報告後，警察趕往現場。警方表示，該警員是一名在警隊工作了五年的老職員，他與車輛司機取得了聯繫，並開始進行車輛紀錄，這時司機掏出槍向他連開兩槍。之後司機試圖逃跑，該警員向司機回擊開槍，但司機並未被擊中。
據警局稱，這名未立即被發現受傷的警員通過無線電呼救，同時還提供了槍手的描述。周邊其他警局立即提供了援助，並要求直升機將副手送到波莫那谷醫療中心及時搶救。
不久後，有一名嫌犯在該地區被警察帶走拘留，這名嫌犯被確認為35歲的Nicholas Campbell。據警方稱，之前Campbell在北加曾因劫車而被捕後假釋。
警方稱，17日上午，這名警官情況已經穩定，正在醫院休養。該局警長Shannon Dicus表示，他已經和該警員談過，並告訴他「我為他和他的反應感到非常自豪」，並稱讚他在通過無線電匯報時「對嫌犯進行了非常清晰的描述」，這幫助了其他響應人員迅速逮捕嫌犯。
上一則
FB留言