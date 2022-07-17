庫卡蒙加牧場發生槍擊案 一名警察被連打兩槍

警方表示，聖伯納汀諾縣一位副警長周日早些時候在庫卡蒙加牧場被槍殺後被送往醫院。（Onscene.TV）

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局表示，該局一名警員在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的案件中遭兩次槍擊 ，目前正在醫院進行治療。

槍擊事件發生在午夜時分，警局接到在 Sycamore Court 57000 街區的可疑車輛的報告後，警察 趕往現場。警方表示，該警員是一名在警隊工作了五年的老職員，他與車輛司機取得了聯繫，並開始進行車輛紀錄，這時司機掏出槍向他連開兩槍。之後司機試圖逃跑，該警員向司機回擊開槍，但司機並未被擊中。

據警局稱，這名未立即被發現受傷的警員通過無線電呼救，同時還提供了槍手的描述。周邊其他警局立即提供了援助，並要求直升機將副手送到波莫那谷醫療中心及時搶救。

不久後，有一名嫌犯在該地區被警察帶走拘留，這名嫌犯被確認為35歲的Nicholas Campbell。據警方稱，之前Campbell在北加 曾因劫車而被捕後假釋。

警方稱，17日上午，這名警官情況已經穩定，正在醫院休養。該局警長Shannon Dicus表示，他已經和該警員談過，並告訴他「我為他和他的反應感到非常自豪」，並稱讚他在通過無線電匯報時「對嫌犯進行了非常清晰的描述」，這幫助了其他響應人員迅速逮捕嫌犯。