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南加七七抗戰85周年紀念 英烈浩氣長存

記者楊青／蒙特利公園市報導
中華旗隊莊嚴亮相。（記者楊青／攝影）
中華旗隊莊嚴亮相。（記者楊青／攝影）

加州七七抗戰85周年紀念大典2日在蒙特利公園市政府前紀念廣場盛大舉行，來自華洋社區的退伍老兵以及軍人家屬、南加州大專聯合校友會、榮光會、羅省中華會館等洛杉磯傳統僑社、越柬寮僑社以及新僑社區代將近300人共襄盛舉，緬懷在二戰中爲國捐軀的將士，向為建設美國民主自由和平社會貢獻的軍人及家屬們致敬。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹强、蒙特利公園市市長羅霈霆等民選官員及南加州一眾僑務委員、僑務咨詢委員應邀參加大典。

當天上午10時開始將近兩個小時的紀念大典，在90華氏度高溫與艷陽下進行。聖蓋博谷Post628 El Rio VFW1013縱隊的退伍老兵們首先進場，隨後進場的是榮光會老兵團隊。很多老兵已白髮蒼蒼，有的手拄拐杖，雖已風燭殘年，戰爭的風霜在臉上留下痕跡，但個個軍服在身，精神抖擻，虎虎生威不遜當年。

莊嚴的升旗儀式和旅美空小校友演唱中華民國空軍軍歌之後，中華旗隊進場。沈露茜和吳典龍分別唱美國國歌和中華民國國歌。放飛和平鴿的場面最爲感人，數百隻和平鴿飛向藍天，表達後人對先烈們的崇高敬意，也表達大家對和平與自由的熱愛與守護。

南加州僑團代表向先烈們獻花圈表達崇高敬意。（記者楊青／攝影）
南加州僑團代表向先烈們獻花圈表達崇高敬意。（記者楊青／攝影）
老兵們向爲國捐軀的戰友們敬獻花圈。（記者楊青／攝影）
老兵們向爲國捐軀的戰友們敬獻花圈。（記者楊青／攝影）
老兵們進場。（記者楊青／攝影）
老兵們進場。（記者楊青／攝影）
各界代表2日上午在蒙特利公園市廣場參加南加州七七抗戰85周年紀念大典。（記者楊青...
各界代表2日上午在蒙特利公園市廣場參加南加州七七抗戰85周年紀念大典。（記者楊青／攝影）
旅美空小合唱團在紀念大典上唱空軍軍歌。（記者楊青／攝影）
旅美空小合唱團在紀念大典上唱空軍軍歌。（記者楊青／攝影）
南加州榮光會的退伍老兵們進場參加紀念大典。（記者楊青／攝影）
南加州榮光會的退伍老兵們進場參加紀念大典。（記者楊青／攝影）
中華旗隊莊嚴亮相。（記者楊青／攝影）
中華旗隊莊嚴亮相。（記者楊青／攝影）
放飛和平鴿，向爲國捐軀的先烈們致敬。（記者楊青／攝影）
放飛和平鴿，向爲國捐軀的先烈們致敬。（記者楊青／攝影）
南加州七七抗戰85周年紀念大典2日上午在蒙特利公園市前庭廣場莊嚴舉行，將近300...
南加州七七抗戰85周年紀念大典2日上午在蒙特利公園市前庭廣場莊嚴舉行，將近300人參加，向爲國捐軀的先烈們致敬。（記者楊青／攝影）
老兵們向爲國捐軀的戰友們敬獻花圈。（記者楊青／攝影）
老兵們向爲國捐軀的戰友們敬獻花圈。（記者楊青／攝影）
南加州七七抗戰85周年紀念大典2日上午在蒙特利公園市前庭廣場莊嚴舉行，將近300...
南加州七七抗戰85周年紀念大典2日上午在蒙特利公園市前庭廣場莊嚴舉行，將近300人參加。（記者楊青／攝影）

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