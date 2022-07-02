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美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」

記者丁曙／亞凱迪亞綜合報導
南加州大學亞凱迪亞醫院大樓。（ USC Arcadia Hospital）官網
南加州大學亞凱迪亞醫院大樓。（ USC Arcadia Hospital）官網

南加州華人社區耳熟能詳的亞凱迪亞美以美醫院（Arcadia’s Methodist Hospital），自7月1日起更名為「南加州大學亞凱迪亞醫院」（USC Arcadia Hospital）。美以美醫院醫術水平高超、醫護經驗豐富、醫療設備先進，擁有 348 個床位，這所位於漢廷頓大道的醫療中心也將開啟新篇章。

幾十年來，亞凱迪亞美以美醫院一直以「Arcadia’s Methodist Hospital」著稱，但自7 月 1 日（本周五）起，醫院將以新的合作夥伴關係進入新篇章，目標是擴大聖蓋博谷的醫療保健。

該醫院將正式更名為南加州大學亞凱迪亞醫院，經過兩年的討論和監管批准，這將為擁有 348張個床位的漢廷頓大道醫療中心開啟了一個新時代。同時，以博伊岡（Boyle Heights）基地的南加州大學衛生系統向東擴展，包括大學的附屬醫院和診所網絡。

南加州大學 Keck醫院院長兼南加州大學健康系統總裁及首席執行官羅德尼 B.漢納斯Rodney B. Hanners說，「這裡的一個中心核心是亞凱迪亞美以美醫院為該社區的貢獻留下了可觀的資產，我們的目標是百呎竿頭更進一步，並確保資產在未來很長一段時間內持續下去。」

該醫院院長兼首席執行官 Dan Ausman 也表示，該所新的附屬機構將增強醫療中心的現有服務，可善用 Keck 醫院作為學術機構的資源以及高水平的研究和專業知識。新的隸屬關係將使該醫院院長及其執行人員留任， Ausman將這種從屬關係描述為雙贏和理想的匹配，為擁有 50 多年曆史的亞凱迪亞醫療中心的發展奠定了基礎，使其成為可以長期保持強勁的「一站式」服務。

官員們表示，即使 Keck醫院董事會未來將在更廣泛的範圍內運作該系統，亞凱迪亞醫院董事會仍將繼續存在。

此外，最為南加州華人社區稱道的是，而且，該醫院內擁有較多華人醫生和雙語服務人員，十分便利華人新移民求醫就診。

亞凱迪亞美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」。（ USC Arcadia H...
亞凱迪亞美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」。（ USC Arcadia Hospital）官網

加州大學 亞凱迪亞 南加

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