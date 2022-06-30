南加華裔眾議員參加支持墮胎權遊行被捕 表示不會退縮

趙美心在遊行抗議活動中被捕，但她在推特上表示不會退縮。（推特截圖）

30日在華府 舉行的支持墮胎 權的抗議活動中有數十人被捕，其中包括南加州華人區的國會眾議員趙美心 （Judy Chu）。

30日在華府最高法院附近舉行的抗議活動中，來自南加的民主黨國會眾議員趙美心被國會警察拘留，原因是她與其他墮胎權示威者封鎖了十字路口。

趙美心於當天下午1點左右被國會警察逮捕。據她的發言人Lacy Nelson說，她與其他示威者一起坐在Russell參議院辦公大樓，和最高法院大樓之間的十字路口。趙美心被開罰單，大約兩個小時後被釋放。

趙美心也是「婦女健康保護法」的主要發起人，該法將確立聯邦墮胎護理權。

「當我第一次聽說羅訴韋德案被推翻時，我立刻想到誰會受到這個決定的最大傷害：一個是強姦倖存者的年輕女孩，一個負擔不起去另一個州接受重症監護的女人，一個懷孕的母親患有宮外孕，她的生命處於危險之中，因為她不能墮胎」，趙美心在一份聲明中說，「所以，當我想到所有這些女性，以及更多女性，加入和平示威以表明我們不會讓墮胎權利倒退的決定是很容易的」。

事後趙美心發布多條推特，並轉發被捕的相關新聞。她在推特上表示，「你可以指望我在這場戰鬥中永不放棄。一路走來，我將與你一起前進和戰鬥」。 在她被釋放後，她還發布和其他也被捕的抗議者一起交談的視頻，表示「很榮幸與這些年輕女性一起被捕，她們不知疲倦地為我們的墮胎權而戰」。

據Nelson表示，在國會休會期間，趙美心專程飛回華府參加集會，並且是唯一一位出席的國會議員。在她被捕之前，她是數百名身穿綠色服裝的女性中的一員，帶領遊行穿過國會大廈。

總統拜登30日表示，他將支持改變參議院的阻撓規則，以通過確保隱私權和墮胎機會的立法，稱最高法院有爭議的決定「破壞穩定」，包括推翻羅訴韋德案。