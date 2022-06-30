上月遭槍殺的洛縣兩名警員追悼會30日盛大舉行

上月在艾爾蒙地汽車旅館內，遭慣犯弗勞瑞斯殺害的兩名艾爾蒙地市警局警員的追悼會，30日舉行，大批警務人員前往參加。（NBC 4）

上月14日因回應家暴事件，不幸在洛杉磯縣艾爾蒙地 市（El Monte）汽車 旅館Siesta Inn遭慣犯弗勞瑞斯（Justin William Flores）殺害的兩名艾爾蒙地市警局警員，31歲的桑塔納（Joseph Anthony Santana）和42歲帕雷德斯（Michael Paredes）的追悼會，30日上午在安大略豐田 競技場（Toyota Arena）舉行，來自南加州警界的人士均踴躍出席。

30日上午8時15分左右，莊嚴的遊行隊伍從艾爾蒙地市警局總部出發，沿著山谷大道（Valley Blvd.）至嘉偉大道（Garvey Blvd.），然後沿著10號高速公路，向東前往安大略豐田競技場。

追悼會於上午10時開始，持續至下午1時左右，現場不對公眾開放，但許多身著制服的執法人員，前往現場哀思。這兩名警員是在6月14日下午，進入艾爾蒙地市嘉偉大道10327號的汽車旅館內遭槍殺，兩人都留下妻子與年幼孩子。

槍案發生震驚華裔聚集的聖蓋博谷，許多居民、親友在事發當天，半夜自發性上街頭，悼念這兩名英勇的殉難者。社區也舉辦燭光追悼會，大批民眾獻花、燭光，向他們表達敬意。