娛樂界頂流、卡戴珊家族的音樂人姊夫不明原因入院

甫新婚一個月的樂隊Blink-182鼓手兼音樂人巴克傳出入院消息。圖為其發文於社交媒體上，寫著上帝保佑我。（ABC 7截圖）

城市新聞社報導，甫新婚一個月的樂隊Blink-182鼓手兼音樂人巴克（Travis Barker），28日傳出緊急送醫消息。其十多歲女兒在社交媒體上發文，似乎希望粉絲集氣祈禱，目前情況不明，令粉絲擔憂。

根據TMZ報導，46歲的巴克，28日上午在新婚妻子，也是娛樂界頂流、卡戴珊家族最低調的大姊考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）陪同下，出現在西山醫院（West Hills Hospital），但他隨後被救護車緊急送往西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center）。目前並未透露送醫原因。

28日上午，巴克在推特 上發文「上帝保佑我」（God Save me），當天晚些時候，其16歲女兒Alabama Luella Barker在Instagram上發文，上面寫著「請發送你的祈禱」（Please send your prayers）。

據悉，巴克還有一位18歲兒子Landon Asher Barker。而「上帝保佑我」也是巴克其中一首歌的歌名。

報導稱，巴克一直有健康問題，曾因蜂窩性組織炎、手臂血栓等情況出入醫院。更於2008年在一次飛機失事中倖免於難，65%的身體被三度燒傷，住院三年，進行26次手術 。