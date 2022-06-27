原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

夏季旅遊開始，不少華人長者都喜歡乘坐郵輪 去周遊世界，避免飛行和酒店的顛簸，但是郵輪預訂學問大，華人資深郵輪導遊分享預訂郵輪的訣竅。

縱橫集團郵輪部經理Jason Siu表示，郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適的出遊。他們今年郵輪團已恢復到疫情 前的120%，下訂單和出遊人數也超過疫情前。主因之一是郵輪今年年初重開，不少郵輪公司在2019和2020年取消很多訂單，客人為了要把累計的積分用完，紛紛預訂郵輪行程。

縱橫今年郵輪團已恢復到疫情前的120%。（縱橫集團郵輪部提供）

對於郵輪的價格，他坦白說，郵輪價格沒有比以前便宜，如果以前費用是800元，現在就是900元。雖然價格貴了，但價值高了，因為以目前通膨的消費水平，陸地上一周的酒店、交通、吃飯綜合費用普遍上漲30%，而郵輪只漲了10%，這麼比較就很划算了，且郵輪出遊的性價比更好。他們今年賣的最好路線是阿拉斯加郵輪遊，阿拉斯加暑假價格在1000元左右。一半預訂的客人來自洛杉磯，因為南加夏天太熱了，客人願意選擇從西雅圖 或溫哥華去阿拉斯加避暑。

一年四季有不同的郵輪路線選擇。（縱橫集團郵輪部提供）

預訂郵輪什麼時候最便宜？Jason說，只要小孩放假都最貴，郵輪發燒友基本都是退休人士，他們會避開暑假春假，通常暑假後的9月開始便宜，今年9月和10月都會有幾百名遊客跟著他們一起上郵輪。以往郵輪公司會有最後一分鐘的好康折扣，但是現在都沒有看到最後一分鐘的好康。建議大家早點預訂，越早越便宜。尤其是那種郵輪跑完行程返回原地的順風車行程最為划算，如一些橫跨大西洋的郵輪在返回美國時，一個晚上才50元到80元。

一年四季有不同的郵輪路線選擇，春天夏威夷最美，夏天美西去阿拉斯加，秋天去歐洲地中海，美東去新英格蘭，冬天去熱帶島嶼和加勒比海。Jason說，每個地方準備的東西也不同，如去墨西哥，一定要帶防曬霜，去阿拉斯加一定要帶風衣和保暖衣服、手機防水套。去阿拉斯加通常最好交通是郵輪，如選擇西雅圖循環線去阿拉斯加機票便宜且郵輪大一些，但缺點是沒有看到北面的風景。如果是西雅圖進，安克雷奇（亦譯安克拉治）出，機票貴一些，船小一些，但是能到阿拉斯加北面。

郵輪選擇住什麼位置最舒服？Jason說，艙位分四個部分，內艙經濟實惠，如第一次去坐郵輪，建議選擇陽台房，可以看風景，相比海景房雖然有窗戶，但是很雞肋。疫情後陽台房預訂量大幅上漲，不僅更安心，且行駛期間和到達目地可以看風景。

很多人覺得住的越高越好，Jason說，其實郵輪八層到12層沒有區別，選擇位置應以價格為導向，樓層越高越貴。他建議訂最便宜的陽台房，且低樓層去餐廳更方便。如不喜歡晃，通常八樓的船中在高度和長度都屬於中間。長者他建議住在船中，不建議選擇前後的位置，因為要走很遠的路，前後大概要好幾百米。

作為和客人一起在船上旅遊的郵輪導遊，客人有什麼需求都可和導遊溝通，包括郵輪導覽，哪些餐廳好吃，哪天是船長之夜、龍蝦之夜，有郵輪導遊在有任何好康時都不會錯過。導遊還會帶客人去升降台看北極星，及俯瞰郵輪在冰川行駛這些獨家視角。