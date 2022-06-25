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洛杉磯韓國城無端攻擊亞裔的黑男今晨被捕

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
在洛杉磯韓國城無端攻擊亞裔男子的黑人嫌犯。（LAPD）
在洛杉磯韓國城無端攻擊亞裔男子的黑人嫌犯。（LAPD）

6月25日（本周六）早晨，洛杉磯市警局（LAPD）逮捕了一名黑人男子，該男涉嫌21日（本周二）用肘攻擊了一名毫無戒心的亞裔男子的臉部。嫌犯被確認為45歲的托尼·厄爾·金（Tony Earl King），現已被捕入獄，等待重罪指控，保釋金設為5萬美元。

影音來源：LAPD

本週二下午，一名男子在韓國城的公共汽車站等車，他是一名退役的海軍老兵，當時正在現手機遊戲，地點在威爾希爾大道和佛蒙特大道的交叉口附近。突然，遭到該名黑人男子的意外襲擊。受害者被確認為名叫 Leo，他被襲擊後失去知覺暫時昏迷。這次襲擊過程被附近的監控攝像機拍攝下來。

稍後，洛杉磯市警察局公布了襲擊者的照片，嫌疑人被描述為一名 30 至 35 歲的黑人男子，身高 5英尺 8 英寸，體重約 250 磅。

洛杉磯警察局警官麥迪遜說，週五早晨洛市警局奧運分局（Olympic Station）接到了一個電話，報案人認出了該名攻擊亞裔男子的嫌犯。警員們迅速出動，找到了三天前也在此地點襲擊亞裔的嫌疑人，也就是在他上次發動攻擊的同一個巴士站。

當天早晨的抓捕行動順利，嫌犯沒有反抗。但他因涉嫌重罪毆打，目前被捕並登記在案，拘押在洛市警局奧林匹克社區分局監獄，保釋金設為50,000美元。

亞裔 洛杉磯 黑人

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