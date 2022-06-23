好萊塢22日晚發生死亡槍戰 一周內第三起致命槍擊案

好萊塢（Hollywood）22日晚間發生一起致命槍擊案，受害者試圖駕車離去時，撞上路旁車輛。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 市好萊塢 （Hollywood）22日晚間發生一起致命槍擊 案。

洛杉磯市警局表示，警方於晚間7時左右接獲報案，趕往位於Selma Ave.和Argyle Ave.交匯處的W酒店（W Hotel）附近，發現一名男子遭受槍傷昏迷。

警方表示，嫌犯多次向受害者開槍，受害者試圖跳上車駛離現場，但撞上一旁停放的車輛。

目擊者赫爾利（Merritt Hurley）說，現場劈啪作響，然後車子在十字路口處撞毀，「很明顯是一起謀殺」。警消緊急將該倒地男子送醫治療，隨後證實傷重不治。

據悉，受害者年約20多歲或30多歲，目前並不清楚此事件是否與幫派有關。

警方稱，根據目擊者描述，嫌犯身高約五呎八吋，深色頭髮並戴眼鏡，體重約180磅左右，開著一輛白色賓士（Mercedes Benz）車離開現場。

洛杉磯市警局隊長瓦洛伊斯（Ray Valois）說，任何時候在城市內發生槍戰，都會造成危險，「你永遠不知道會有什麼車經過，或誰走在街上。」

據悉，這是鄰近地區一周內發生第三起致命槍擊案，此前一對男女，在好萊塢街頭被槍殺。