營救加州露天晚餐派對20日舉行

演講晚餐會宣傳海報。（主辦單位）

三位共和黨公職參選人將於20日（下周一）舉行一場「營救加州 露天晚餐派對區」，針對時政發表演說，歡迎聖蓋博谷社區華人民眾及各族裔人士踴躍出席。

主辦單位指出，加州正在沉沒 — 失業潮 、倒閉潮 、悪法掣肘商戶 、行不通的所謂 「最低工資」 、 油價 飆升； 僞理念在流行文化 、傳媒和學校妖言惑眾 ，小孩們和輕信的人們被煽惑仇恨 、拆散家庭和人們被離間。社區被現屆政府在位的人分化削弱 ，人民投訴無門 。街道長年累月遍地另類 「黃金」 ！ 「金州出逃潮」 前所未有 ！ 下一個會是我們放棄加州嗎？ 加州還要再沉淪多深？ 我們是否已經太遲和沒辦法去逆轉潮局？ 還是 ，我們已經被分化與征服了？

三位演講嘉賓：加州衆議院第49區候選人布靈克（Burton Brink），退休警官，曾在洛杉磯縣警局服役長達29 年。國會衆議院加州第28區候選人霍爾曼（Wes Hallman），空軍指揮官暨高級空軍代表出席國會，軍隊服役達 27 年。國會參議員候選人馬克默瑟（Mark P. Meuser），憲法律師，訴訟加州2019年違憲，未將川普姓名列入初選選票，以及有22件訴訟案針對州長紐森 。

活動有簡單晚餐供應，英語演講。

時間 ： 2022 年 6 月 20 日 (週一) 5:30 PM

地點 ： 美港天下 – 3319 San Gabriel Blvd, Rosemead, CA 91770

RSVP 預先報名 ：13元 (6月18日 週六 11:59 PM 以前)

電郵 [email protected]、Facebook 活動頁 或 Telegram)

届時出席 ：18元

街道有免費停車位