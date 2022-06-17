我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殘酷的一周...股指全面收跌 史指兩年來最糟

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

陰了又陽 更多人幾次感染新冠病毒

洛杉磯訊
曾有研究估計，人們在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減更快。（法新社）
曾有研究估計，人們在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減更快。（法新社）

國會議員 Maxine Waters上周在洛杉磯市中心參加峰會，幾天後新冠檢測呈陽性。這是她不到兩個月內第二次檢測呈陽性。

據NBC電視台報導，直到最近，許多感染過新冠的人還認為，他們在數月或數年內不會再次感染。但研究人員表示情況並非如此，「看到人們第二次和第三次檢測呈陽性，我並不感到驚訝」，南加大凱克醫學院的傳染病專家Saahir Khan說，「病毒變異得非常快」。

Khan在內的許多醫生都表示，如果感染了Omicron的BA.1或BA.2變種，獲得的抗體可能無法完全抵抗目前在南加傳播的新BA.4和BA.5亞變種的侵害。「病毒的變異越來越多，隨著時間推移，針對先前變種的抗體提供的保護則越來越少」，Khan說。

但公共衛生專家表示，第二次和第三次感染通常可以控制。約翰霍普金斯大學的彭博公共衛生學院的Amesh Adalja說，「這些再次感染的問題是它們變得越來越溫和，甚至不太可能讓你打電話給醫生」。

那麼，在第一次感染後多久，可能會第二次或第三次感染新冠？美國衛生福利部長貝塞拉(Xavier Becerra)上周一檢測再次呈陽性，距離他第一次檢測呈陽性還不到一個月。Khan表示，「我沒法說當你再次感染時，有一個嚴格而快速的時間表。只是你的保護力會隨著時間的推移而減弱，在幾個月的時間裡」。

公共衛生專家表示，目前可用的疫苗可能無法防止再次感染新變種，但今年秋天推出一類新疫苗可能提供更廣泛的保護。

「新冠病毒通過空氣傳播，特別是在人們共享相同空氣的室內空間。因此，防止再次感染的方法是在室內戴上口罩，尤其是在很多人聚集的高風險情況下，例如機場和超市」，Khan表示。

檢測 南加大 疫苗

上一則

洛縣警局求助公眾 尋找失蹤華人Bryan Xu

下一則

第八屆感恩美國升旗典禮暨健康園遊會本星六舉行

延伸閱讀

南韓將提高投資半導體、電池和疫苗企業稅負優惠

南韓將提高投資半導體、電池和疫苗企業稅負優惠
洛縣疫情若進入高警戒級別 可能恢復強制口罩令

洛縣疫情若進入高警戒級別 可能恢復強制口罩令

中國為何禁台灣石斑魚？中專家：禁藥超標恐致癌

中國為何禁台灣石斑魚？中專家：禁藥超標恐致癌
7月起去泰國玩 外籍旅客不需申請Thailand Pass

7月起去泰國玩 外籍旅客不需申請Thailand Pass
普亭真有病？英專家：不存在有力證據 疑是慮病症

普亭真有病？英專家：不存在有力證據 疑是慮病症
現在購屋好時機？專家：未來看跌 別急

現在購屋好時機？專家：未來看跌 別急

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08

超人氣

更多 >
股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬
年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增
中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力
國會暴亂聽證「爭議電話」 川普怒斥潘斯 伊凡卡也吃驚

國會暴亂聽證「爭議電話」 川普怒斥潘斯 伊凡卡也吃驚
經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間