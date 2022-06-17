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台灣長老會命案 周文偉被控特殊情況謀殺＋仇恨犯罪

記者丁曙／橙縣綜合報導
拉古納伍茲教堂槍擊案兇嫌周文偉最高可判死刑。（本報檔案照）
拉古納伍茲教堂槍擊案兇嫌周文偉最高可判死刑。（本報檔案照）

南加州橙縣拉古納伍茲台灣長老會（Presbyterian church）槍擊案一死五傷震驚海內外，橙縣檢察署17日對兇嫌周文偉（David Wenwei Chou）提起公訴，除了特殊情況謀殺（Special Circumstances Murder），又增加了「仇恨犯罪」（Hate Crime）等超過十項控罪，如果全部罪名成立，兇嫌最高可判死刑。

據橙縣檢察署17日發布的消息，5月15日在台灣長老會教堂慶祝活動中進行大規模槍擊的嫌犯周文偉，已被檢察署提起公訴，指控兇嫌犯有一項重罪謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂重罪、四項持有爆炸裝置重罪，以及持槍濫射致人死亡等超過十項重罪名。

68歲的周文偉居住在賭城拉斯維加斯，5月15日來到南加州橙縣拉古納伍茲台灣長老會教堂蓄意謀殺，槍殺了52歲的醫生鄭達志（Dr. John Cheng），以及重傷另外五人，年齡從66歲到92歲不等。現場教會人士合力反擊槍手，最終將周文偉打翻在地並捆綁起來，直至警察到場。

橙縣檢方針對此案本周提交了一份修改後的起訴書，增加了一個特殊情況，即周文偉因為種族、膚色、宗教、國籍或原籍國故意殺害受害者，並為五項謀殺未遂罪中的每一項增加了仇恨犯罪的指控。如果所有罪名成立，周文偉將面臨最高死刑判決。

橙縣檢察長斯史匹澤（Todd Spitzer）說，「在審查了本案的其他證據後，橙縣檢察官辦公室提出了一份修訂後的刑事訴訟，其中包括仇恨犯罪指控。」

2022 年5 月15 日星期日，周文偉被指控攜帶兩把 9 毫米手槍、幾個背包包括額外的彈匣和四個雞尾酒型燃燒瓶裝置，進入拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂。他被指控將背包藏在教堂大廳中，將大廳的幾扇門關上，然後混入參加歡迎午餐會的教堂信眾之間。

周文偉定於 2022年8月19日在橙縣中央司法中心C55庭被提審。由於被控「特殊情況謀殺罪」，被告不得保釋（no bail）。橙縣檢察署兇殺案組資深檢察官沃克（Jennifer Walker）和塞頓亨特（Seton Hunt）負責起訴此案。

橙縣 周文偉 仇恨犯罪

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