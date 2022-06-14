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Fed升息前 史指連跌5日

繼恆大後 綠地也爆雷　讓洛杉磯地產項目蒙上陰影

本報記者／洛杉磯報導
METROPOLIS位處洛杉磯Downtown核心區，緊鄰金融區與娛樂賽事區，步行距離內聚集數百家頂尖企業。 （圖/第一太平戴維斯提供）
METROPOLIS位處洛杉磯Downtown核心區，緊鄰金融區與娛樂賽事區，步行距離內聚集數百家頂尖企業。 （圖/第一太平戴維斯提供）

恆大集團之後，綠地美國的中國母公司近來也爆出面臨拖欠債務的風險。這為該公司在洛杉磯的地產項目蒙上陰影。

綠地控股是中國最大的開發商之一，該公司5月底時已要求延期償還其債券持有人持有，將於6月底到期的4.88億美元債務。隨後標準普爾全球評級將綠地的評級下調至CCC，比垃圾級（Junk Bond）門檻還要低兩個級別。該報告列舉了下調評級的多個原因，包括由於上海封鎖而難以在中國出售資產，以及綠地用於償還債務的手頭現金有限，明年總計24億美元。

據彭博報導，由於延期請求，綠地的債券價格最近從92美分跌至41美分的低點。標準普爾表示，如果貸款延期獲得批准，它可能會將綠地的信用評級降至「選擇性違約」。

綠地的美國子公司與Forest City一起，在紐約市共同開發地產項目太平洋公園，最初名為大西洋廣場（Atlantic Yards）。綠地於2014年從Forest City購買了該項目70%的股份。兩年後，綠地又將其持股比例提高到95%。早先就因社區訴訟和經濟不景氣而放緩，該大型開發項目至今仍未完成。綠地最近以3.15億美元的價格出售了該綜合項目內的兩棟公寓樓。

而綠地在洛杉磯市中心也開發了一個330萬平呎的項目「Metropolis」。該項目位於洛杉磯Crypto.com體育館（前斯台普斯中心）以北三個街區，包括一座Indigo酒店和三座住宅高樓。該項目從2017年陸續開盤後至今也還未售完，不久前又推出了公寓租賃服務。

在中國政府推出限制過度借貸的政策後，綠地是眾多難以償還債務的地產公司之一。例如依靠槓桿建立帝國的恆大集團，已經拖欠債務。但早先綠地被認為不受這些壓力影響，因為該公司得到上海市政府支持，但最近的麻煩表明並非如此。

洛杉磯 恆大 債券

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